Despidos y autónomos: lo que debes saber sobre los nuevos supuestos de nulidad

La normativa laboral en España ha experimentado una importante transformación que afecta directamente a los autónomos con empleados a cargo. La recientemente aprobada Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha recuperado dos supuestos clave de nulidad automática del despido. Esta modificación legal corrige el vacío que se había producido tras la entrada en vigor de la Ley de Paridad en 2023, que había eliminado estos supuestos como causas de nulidad.

En concreto, se establece nuevamente la nulidad objetiva del despido en los casos de:

Solicitud de adaptación de jornada por conciliación familiar (art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores).

(art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores). Disfrute del permiso retribuido de cinco días por enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo de un familiar o conviviente.

Qué implica la nulidad del despido

Es importante aclarar que la nulidad del despido no significa que el empresario autónomo no pueda despedir en ningún caso a una persona protegida por estos supuestos. Lo que significa es que, si no hay una causa justificada, el despido no puede considerarse improcedente: solo puede ser nulo o procedente. En caso de nulidad, la empresa deberá readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y abonar los salarios de tramitación, además de una posible indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Esto supone un nivel de protección reforzada para los empleados que se encuentren en situaciones de conciliación familiar o disfrute de permisos retribuidos, como el de los cinco días. Para los despidos que se pretendan llevar a cabo bajo causas disciplinarias u objetivas, el autónomo debe asegurarse de justificar y acreditar de manera fehaciente los motivos del despido y cumplir estrictamente la normativa y convenios aplicables.

Las obligaciones del autónomo

Uno de los aspectos más sensibles en el ámbito laboral actual es la adaptación de jornada por conciliación, un derecho recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Ante una solicitud de este tipo, el autónomo con empleados tiene la obligación legal de iniciar un proceso de negociación por escrito, que no debe exceder de 15 días naturales desde la recepción de la solicitud.

Durante este periodo, la empresa puede: