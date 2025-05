¿Tienes miedo a que Hacienda controle tus Bizums? Estos son los consejos de un experto

En los últimos meses han proliferado informaciones sobre el uso de Bizum, insinuando que si haces transferencias por encima de cierta cantidad podrías recibir una inspección de Hacienda o meterte en problemas legales. Para arrojar luz sobre el tema, el responsable del canal de TikTok "Tu Blog Fiscal" ha querido tranquilizar a todos con un mensaje claro: “Se puede usar Bizum con normalidad”.

Este experto explica que Bizum es una herramienta completamente legal y se puede seguir usando sin temor, especialmente para quienes lo utilizan con fines personales. Lo que realmente está ocurriendo es que, a raíz de nuevas directrices fiscales, los bancos están obligados a informar a la Agencia Tributaria cuando los usuarios superan ciertos límites de movimientos o ingresos en Bizum. Pero informar no significa sancionar.

¿Quiénes deben estar atentos a estos controles?

El foco de estas medidas no está en el ciudadano medio que reparte gastos con amigos o hace transferencias a familiares. El verdadero objetivo es controlar actividades económicas no declaradas. Sin embargo, para los autónomos, empresas o los que lleven a cabo alguna actividad, como ventas por plataformas tipo Wallapop o Vinted, es muy posible que se intensifiquen los controles.

Los bizum que sí debes declarar a Hacienda (y los que no). / BIZUM

Para quienes no tienen una actividad económica, los movimientos por Bizum no suponen ningún riesgo fiscal. Eso sí, aunque no haya riesgo fiscal por usar Bizum para estos fines, el experto recomienda tener especial cuidado con el concepto que se escribe en cada operación. Una anotación adecuada puede servir como prueba documental válida en caso de revisión de la Agencia Tributaria, y facilitará el acceso a beneficios fiscales.

¿Cuál es el límite para que el banco informe a Hacienda?

Lo que sí está claro es que los bancos tienen la obligación de informar sobre movimientos sospechosos o elevados, como ya ocurre con otros tipos de transferencias. Algunos criterios comunes incluyen:

Movimientos recurrentes por importes superiores a los 10.000 euros al año.

Ingresos que no se corresponden con el perfil del titular.

Operaciones que puedan estar relacionadas con una actividad económica sin declarar.

Sin embargo, esto no implica que se vaya a sancionar automáticamente, solo que puede activarse un protocolo de revisión en casos donde haya indicios claros de fraude.