Autónomos y declaración de la renta: ¿puedes deducir ahora gastos olvidados otros años?

La campaña de la renta ha comenzado con una oportunidad para muchos autónomos: la posibilidad de deducir gastos olvidados en ejercicios fiscales anteriores. Esta opción, aunque legal, debe ser utilizada con cautela, ya que está sujeta a requisitos muy concretos y puede implicar ciertos riesgos frente a Hacienda. No obstante, recientes sentencias del Tribunal Supremo han abierto la puerta a que estos gastos puedan imputarse en la declaración de este año, siempre que cumplan determinadas condiciones.

¿Qué dice la ley sobre deducir gastos pasados?

Según la normativa fiscal española, los autónomos están obligados a declarar sus ingresos y gastos en el ejercicio correspondiente, siguiendo el principio de devengo. Es decir, los gastos deben reflejarse en el periodo fiscal en el que se producen, no en el que se pagan. Sin embargo, la Ley General Tributaria permite, bajo ciertas condiciones, que un autónomo pueda deducir ahora un gasto olvidado en años anteriores, incluso si el plazo habitual de cuatro años ha caducado.

Esto es posible gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido que si el gasto está vinculado a la actividad económica, se encuentra justificado y fue correctamente contabilizado, puede incluirse en la Renta actual sin que Hacienda lo rechace por prescripción. Este criterio se aplica especialmente a quienes tributan por estimación directa, pero no a los que lo hacen en módulos o bajo el criterio de caja, donde los plazos siguen siendo más estrictos.

¿Qué autónomos pueden beneficiarse?

Los principales beneficiarios de esta doctrina son los autónomos en estimación directa, ya que, según explicó la Agencia Tributaria, para ellos se podría considerar que los gastos no prescriben, siempre que no supongan una reducción del impuesto superior a la que habría correspondido si se hubieran deducido en su momento. En otras palabras, no puede implicar una ventaja fiscal indebida.

En cambio, para los autónomos en módulos o en criterio de caja, la deducibilidad sigue limitada por el plazo habitual de cuatro años desde el devengo del gasto. Esto significa que solo podrán imputarlos dentro de ese periodo, y siempre que se cumplan las condiciones formales de contabilidad y justificación.

Requisitos clave para incluir gastos olvidados

Para poder deducir un gasto antiguo en la Renta 2024, deben cumplirse varios requisitos imprescindibles:

El gasto debe estar relacionado con la actividad económica del autónomo.

del autónomo. Debe existir una factura válida , emitida en su momento.

, emitida en su momento. Tiene que estar correctamente contabilizado , aunque sea en el ejercicio actual.

, aunque sea en el ejercicio actual. La deducción no puede producir una menor tributación que si se hubiera aplicado en el ejercicio original.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha recordado en esta campaña que, siempre que se cumplan estos criterios, los gastos pueden y deben deducirse, incluso si fueron olvidados por error.