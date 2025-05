Deducciones en la declaración de la renta: un abogado laboralista explica por qué las estás aplicando mal

La campaña de la declaración de la renta 2024 en España comenzó el pasado 2 de abril y finalizará el 30 de junio de 2025. Este año, la Agencia Tributaria ha adelantado su inicio para ofrecer a los contribuyentes más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Entre las novedades destacadas, se incluye la obligatoriedad de presentar la declaración para todas las personas que hayan recibido prestaciones por desempleo, independientemente del importe percibido. Además, se ha elevado el umbral de ingresos para tener más de un pagador, pasando de 1.500 a 2.500 euros, lo que beneficia a muchos trabajadores con múltiples empleos.

Dentro de este contexto, es importante recordar que, aunque se cuente con un borrador pre-rellenado, es esencial revisarlo cuidadosamente. En un reciente vídeo viral en TikTok, el abogado laboralista José Ramón López (@tu_blog_fiscal), con más de 700.000 seguidores, ha explicado por qué, en ocasiones, aplicar deducciones fiscales no modifica el resultado de la declaración de la renta. Según López, el sistema informático de la Agencia Tributaria es más "listo" que los propios contribuyentes, pues detecta automáticamente situaciones que impiden que ciertas deducciones surtan efecto.

La cuota líquida: un límite no negociable

López señala que uno de los principales motivos por los que las deducciones no afectan al resultado final, es la existencia de un límite en la cuota líquida autonómica. Según el artículo 77 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la cuota líquida autonómica no puede ser negativa. Esto significa que, si la cuota líquida autonómica ya es cero, aplicar una deducción adicional no tendrá ningún efecto, ya que no puede reducirse por debajo de cero.

Requisitos específicos para aplicar ciertas deducciones

Otro factor que puede impedir que una deducción surta efecto es el incumplimiento de requisitos específicos establecidos por la normativa fiscal. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, la deducción por alquiler de vivienda habitual solo está disponible para personas menores de 35 años. Si el contribuyente tiene 36 años, el sistema detectará que no cumple con el requisito y, por ende, no aplicará la deducción.

Ejemplo práctico

José Ramón López expone en su vídeo un ejemplo práctico. Imagina que en tu declaración de la renta aparecen ceros en los campos correspondientes a la cuota líquida estatal y autonómica. Esto indica que, tras aplicar las deducciones pertinentes, el resultado de la liquidación es cero. En este contexto, aplicar una deducción adicional de 150€ no tendrá ningún efecto, ya que la cuota líquida autonómica no puede ser negativa.

Es decir, si la cuota líquida autonómica es cero, añadir una deducción adicional no reducirá más el importe, ya que no puede quedar por debajo de cero. Sin embargo, si la cuota líquida autonómica es de 500€, aplicar una deducción de 150€ la reduciría directamente, resultando en una cuota líquida autonómica de 350€.

Es importante recordar que, aunque las deducciones pueden reducir la cuota líquida, no afectan a las retenciones ya practicadas ni a otras deducciones específicas, como la deducción por maternidad o por gastos de guardería. Estas últimas se aplican directamente sobre el resultado final de la declaración, ya sea a devolver o a ingresar.

Consecuencias de intentar manipular los datos

El joven abogado laboralista advierte que intentar manipular los datos, como modificar la edad para cumplir con los requisitos de una deducción, puede tener consecuencias negativas.

El sistema de la Agencia Tributaria está diseñado para detectar irregularidades y, en caso de hacerlo, puede generar requerimientos o sanciones. Por lo tanto, es esencial proporcionar información precisa y veraz al cumplimentar la declaración de la renta.

Recomendaciones para aprovechar las deducciones fiscales

Para asegurarse de que las deducciones fiscales se apliquen correctamente, José Ramón López recomienda revisar detenidamente el borrador de la declaración de la renta y verificar que se cumplen todos los requisitos establecidos para cada deducción.

Además, es aconsejable consultar con un asesor fiscal o utilizar los servicios de la Agencia Tributaria para resolver cualquier duda antes de presentar la declaración. De lo contrario, es posible que, a pesar de aplicar las deducciones, el resultado no se vea modificado.