Los electricistas avisan: esto es lo que debes hacer si se vuelve a ir la luz

Científicos expertos en energía eléctrica han coincidido en que el apagón que ha dejado sin electricidad a millones de personas en la península ibérica no se debe a un único fallo, sino a una concatenación de eventos, entre ellos a una interconexión limitada con el resto del sistema eléctrico europeo a través de Francia.

A la espera de que se confirmen oficialmente las causas del "cero absoluto nacional", los electricistas avisan de cómo debe actuar la población en el caso de que vuelva a ocurrir para minimizar los daños en su propia vivienda.

"En cuanto he llegado a casa he restablecido mi Internet y mi luz gracias a centrales eléctricas portátiles", explica Manuel Amate, técnico de electricidad. "Iros a vuestro cuadro eléctrico, desconectar el general y cuando se restablezca la luz y pasen cinco minutos activadlo pero con tranquilidad, que no culpa el pánico", ha añadido.

"Desconecta tu cuadro eléctrico hasta que venga la luz, así evitaremos que se rompan los electrodomésticos", ha advertido en Instagram. "Como instaladores autorizados, queremos contaros que tenéis que hacer en vuestro cuadro eléctrico", han recordado en el vídeo.

"Es para que no tengan sobretensiones permanentes o transitorias. Bajad el general porque puede haber picos que dañen vuestros electrodomésticos, 'router', ordenadores...Desconectad el general para estar protegido al máximo", ha finalizado.