José Elías habla sobre el futuro laboral: estos serán los trabajos mejor pagados en 20 años

El empresario José Elías, conocido por sus declaraciones provocadoras y análisis realistas del mercado laboral, ha lanzado una predicción contundente en uno de sus últimos pódcast: en las próximas dos décadas, los trabajos manuales serán los mejor pagados. En un contexto donde los graduados universitarios enfrentan precariedad laboral, Elías sostiene que los oficios técnicos, como los de electricista, fontanero o mecánico, tendrán una mayor demanda y mejor retribución económica.

Para entender este cambio de paradigma, Elías recurre a una analogía con el teletrabajo. Antes de la pandemia, el trabajo remoto era casi marginal; sin embargo, tras el confinamiento, se convirtió en una necesidad generalizada, obligando a las empresas a adaptarse rápidamente. Según Elías, lo mismo sucederá con muchos trabajos del futuro.

El argumento se refuerza al observar la automatización creciente. Aunque muchas tareas se están simplificando para que cualquiera pueda hacerlas —como en el ejemplo del padre de Elías, que soldaba sifones a mano—, los oficios que exigen habilidad y experiencia siguen siendo indispensables. Es por eso que Elías predice que "las personas sin estudios, pero con conocimientos técnicos, se ganarán muy bien la vida". La formación universitaria, en cambio, se enfrenta a una saturación: “Hoy en día, ser arquitecto o ingeniero ya no aporta nada, hay muchísimos”, asegura.

José Elías / Redacción

En este escenario, se perfila una paradoja laboral: trabajos menos exigentes físicamente, como los de oficina, serán peores pagados que muchos oficios técnicos. Esta afirmación pone en entredicho el modelo educativo tradicional, donde se incentiva a los jóvenes a obtener títulos universitarios como única vía al éxito profesional. Sin embargo, las tendencias actuales muestran un creciente interés por la Formación Profesional (FP), que prepara para empleos concretos y con alta empleabilidad.

Salarios de 1.500 euros al mes

José Elías también hace una crítica directa a la situación económica actual. Señala que, con salarios entre 1.500 y 2.000 euros al mes, muchas personas apenas llegan a fin de mes, teniendo que renunciar a comodidades básicas. "Hay que resignarse a lo que hay", afirma, reflejando una realidad que muchos trabajadores viven día a día. Esta situación, en su opinión, no hará más que empeorar si no se revaloriza el trabajo manual y no se replantea el sistema educativo.

La división de clases también ha cambiado, según Elías. En la actualidad, no se trata solo de tener o no tener trabajo, sino del nivel de ingresos que se percibe y cómo estos se comparan con el coste de vida. "Cobrar menos significará ser pobre", dice sin rodeos. El experto advierte que el futuro traerá una mayor polarización entre quienes pueden adaptarse al nuevo entorno laboral y quienes no. Por eso, insta a la población a aceptar que no trabajar o depender solo de estudios generales podría significar una vida de apuros económicos.

Por último, Elías lamenta la pérdida del valor añadido en muchas profesiones debido a la automatización y la estandarización. Tareas que antes requerían una gran pericia, como soldar plomo, ahora se resuelven con sistemas prefabricados que cualquiera puede utilizar. Esto, en su opinión, ha eliminado parte de la esencia artesanal del trabajo, pero también ha facilitado que menos personas dependan de terceros para hacer reparaciones o instalaciones básicas.