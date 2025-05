Así puedes saber el día exacto en el que Hacienda te devolverá el dinero de la Renta

Con la campaña de la Renta 2024 ya lanzada, son varias las incertidumbres que asolan a los contribuyentes. Una de ellas es qué conceptos te puedes desgravar -algunos son más conocidos que otros- para pagar lo menos posible (o incluso cobrar) en ese ajuste de cuentas anual con Hacienda.

Es indudable que todos recibimos con alegría si la declaración sale a devolver, esto es, una cantidad en negativo, pese a que no deja de ser un ajuste automático entre los ingresos durante el año y las retenciones aplicadas en la nómina. En otras palabras, si no lo has pagado mes a mes, te tocará hacerlo con la Renta y viceversa, si te han retenido más IRPF de lo que te corresponde por tu nivel salarial, Hacienda te deberá ese excedente.

Si te encuentras en este último supuesto, presta atención, porque hay una manera de saber cuándo te van a ingresar el dinero en tu cuenta.

¿Cuándo me devolverá el dinero Hacienda?

Hay una forma para despejar esa incógnita de la ecuación. Para empezar , debes descargarte la app de la Agencia Tributaria. Una vez cumplido este sencillo trámite, debes consultar el "estado de la tramitación", dentro del apartado correspondiente a la Campaña de la Renta. A continuación, se abrirá una pestaña donde se ofrecerá la información detallada del contribuyente, así como el punto del proceso en el que está el análisis de su declaración.

El proceso pasa por 7 estados hasta que el dinero llega a la cuenta del contribuyente:

Su declaración se está tramitando. La declaración ha sido presentada y está pendiente de ser revisada por un funcionario.

Su declaración está siendo comprobada. Ha comenzado a ser revisada por los técnicos.

La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso. Compruebe el importe. Es un mensaje de error que indica que existe un problema con la declaración.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria. La solicitud ha sido aceptada y pronto se realizará la orden de pago.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted. No obstante, su devolución está siendo comprobada. La declaración es correcta, pero se han localizado deudas con una Administración Pública -como embargos-. En este supuesto, se revisará la deuda para saldarla con la devolución.

Su declaración ha sido tramitada no estimándose conforme. Es un requerimiento para realizar una comprobación de datos. Este aviso aparece al no quedar conforme el organismo con la devolución solicitada ni la información presentada en la declaración.

Su devolución ha sido emitida el día X de X de 202X; si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. El pago de devolución ya ha sido emitido y pronto se recibirá en la cuenta.

Cuando ya se haya llegado al último de estos pasos, el contribuyente podrá consultar el día exacto en que recibirá el dinero en la cuenta. Para ello deberás identificarte con certificado digital, DNI electrónico, sistema Cl@ve o con el número de referencia de la declaración de la Renta de 6 caracteres.