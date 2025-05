¿Cuándo perdona Hacienda la deuda del IRPF? Los casos en los que el fisco no te exige pagar

Hacer la declaración de la renta puede ser una de las obligaciones fiscales más temidas del año. La posibilidad de que el resultado sea a pagar genera ansiedad en muchos contribuyentes. Sin embargo, existen casos muy específicos en los que Hacienda puede llegar a perdonar la deuda tributaria, eximiendo al ciudadano de la obligación de pagar.

En la mayoría de los casos, Hacienda no pasa por alto las deudas fiscales. De hecho, si un contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones económicas, embargar cuentas bancarias e incluso suspender el acceso a determinadas ayudas públicas o beneficios fiscales. Sin embargo, hay dos situaciones reconocidas por ley en las que la deuda con Hacienda puede ser anulada automáticamente: cuando es de cuantía insignificante o cuando el contribuyente no supera un umbral mínimo de ingresos anuales.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022, en la Administración de Hacienda de Montalbán, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). / EUROPA PRESS

Deudas menores de 3 euros

El primer caso en el que Hacienda perdona la deuda se da cuando esta es inferior a 3 euros. En estos supuestos, la Agencia Tributaria anula la deuda de forma inmediata, al considerar que el coste de gestión y recaudación es mayor que el beneficio obtenido. Esta situación está regulada en el artículo 16 de la Ley General Presupuestaria, que hace referencia a los llamados “derechos económicos de baja cuantía”. Según esta normativa, las deudas menores a 3 euros se consideran de “nulo provecho” para las arcas públicas, por lo que ni siquiera se reclaman.

Ingresos por debajo del SMI

El segundo escenario en el que Hacienda puede eximir del pago de la deuda tributaria tiene que ver con el nivel de ingresos del contribuyente. En concreto, aquellas personas cuyos ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) están exentas de tener que pagar ciertas deudas derivadas de la declaración de la renta. En 2024, el SMI está fijado en 16.576 euros anuales, es decir, 1.184 euros mensuales. Si un contribuyente no alcanza ese umbral, es posible que Hacienda no le reclame la deuda, considerando su situación económica como insuficiente para hacer frente a la misma.