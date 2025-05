¿Llegas tarde al trabajo? Tu empresa puede sancionarte o despedirte en estos casos

Llegar tarde al trabajo puede tener consecuencias más graves de lo que muchos piensan. Aunque un simple retraso puntual no suele ser motivo de despido, la reiteración injustificada sí puede acabar con el trabajador en la calle, tal y como establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Te pueden sancionar por llegar tarde?

Sí. Todo dependerá de si el retraso ha sido puntual o reiterado, y sobre todo, de si ha sido justificado. Según explica el abogado laboralista de la cuenta @un_tio_legal, los retrasos por causas imprevisibles y ajenas al trabajador —como el reciente robo de cobre en las vías del AVE que provocó graves interrupciones— pueden considerarse fuerza mayor y, por tanto, justificables. “Si el motivo no depende de ti ni hay negligencia, no te pueden sancionar. Pero esas horas se pueden descontar o pactar su recuperación”, explica.

La jurisprudencia avala esta visión

El Tribunal Supremo considera legal que la empresa descuente del salario el tiempo no trabajado, siempre que no se trate de una sanción sino de una consecuencia del tiempo efectivamente trabajado. Es decir, si llegas media hora tarde y no la recuperas, pueden descontártela.

También está permitido que la empresa te pida recuperar esas horas, sin que ello suponga una sanción.

¿Y si es culpa tuya?

En cambio, si los retrasos son por motivos como “quedarse dormido” o salir tarde de casa —es decir, situaciones atribuibles al trabajador—, la empresa sí puede sancionar e incluso despedir, especialmente si los hechos son repetitivos. Algunos convenios colectivos incluso recogen cuántos retrasos son necesarios para que se considere falta grave o muy grave. “Si se te pegan las sábanas y llegas tarde, la empresa puede sancionarte e incluso despedirte si es reiterado”, advierte el experto legal.

¿Qué hacer si vas a llegar tarde?

Desde el punto de vista legal y laboral, lo más importante es avisar a la empresa cuanto antes. Ser proactivo y demostrar que el retraso no ha sido intencionado ni negligente puede marcar la diferencia entre un simple aviso o una amonestación formal.

¿Y si el retraso es por causas extremas como una catástrofe natural o el cierre de carreteras?

En estos casos puede aplicarse el permiso retribuido por fuerza mayor, recogido en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, pero solo si la situación ha sido oficialmente declarada por las autoridades.