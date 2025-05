Una abogada explica los riesgos de hipotecarse sin ahorros previos: "Terminas hasta arriba..."

El acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, está cada vez más complicado, sin oferta de alquiler y sin crédito para comprar. De un 58% de jóvenes propietarios en 2007 se ha pasado a un 29% en la actualidad.

El precio de la vivienda sigue acumulando subidas, situándose cerca de sus máximos históricos alcanzados en 2008. En los últimos doce meses, el precio de la vivienda subió en un 7%, superior ya al 19% desde 2019.

La abogada Anna Argemí (@annaargemi00), con más de 10.000 seguidores en Tiktok, resolvió recientemente en su canal una duda bastante generalizada en cuanto a la compra de vivienda mediante hipotecas: endeudarse sin contar con ahorros previos.

Riesgos a tener en cuenta

"Algunas personas me cuentan que conocen a un primo que ha conseguido comprar sin tener nada de ahorros. ¿Cómo? Pues endeudándose", empieza diciendo. Hipotecarse para comprar una vivienda sin tener ahorros es una opción cada vez más común, pero también conlleva riesgos importantes que deben considerarse. Antes de dar el paso, es fundamental analizar la estabilidad laboral, la capacidad de endeudamiento y contar con un plan claro para afrontar los pagos mensuales sin poner en peligro la economía familiar.

Argemí explica que para conseguir una hipoteca sin ahorros previos, estas personas utilizan métodos como préstamos adicionales o tasaciones que incrementen el valor del préstamo hipotecario. Estrategias que acaban superando el ratio de endeudamiento recomendado.

“No lo aconsejo para nada. Es estirar más el brazo que la manga”, reflexiona. "Piensas que no vas a pagar muchísimo durante dos años, pero te cargan con el préstamo hipotecario, más préstamos personales y terminas hasta arriba”.

Reflexiona

Algunos defienden que estas decisiones impactan especialmente en los primeros años, aunque la abogada asegura que también pueden crear dificultades económicas por un periodo más prolongado. "Endeudarse más allá de lo que uno puede asumir puede acabar en una situación financiera compleja", cuenta, limitando la calidad de vida y generando estrés económico".

"Realmente si no tienes ahorros y no puedes comprar, no te precipites. Espérate y haz las cosas bien cuando tengas una entrada", ha expresado, recomendado que antes se adquiera una base económica sólida.