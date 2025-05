¿Has sido despedido de tu empresa? Jamás debes hacer esto

Si tu empresa te ha despedido recientemente y es la primera vez que te sucede, resulta esencial que te informes sobre distintos procedimientos que podrían ayudarte en el futuro. Precisamente, existen dos errores bastante comunes en todos aquellos trabajadores que pierden su empleo.

Así lo determina el usuaruio JuanmaLorente_Laboralista en un nuevo vídeo publicado en su perfil de TikTok. Para el abogado laboralista, jamás deberás de caer en principalmente dos errores que suelen producirse en gran parte de sus clientes.

El primero de los dos grandes fallos es pedir una carta de despido a tu empresa. "Si la empresa no te da carta de despido porque se le olvida o porque no sabe que te la tiene que dar, no se la pidas tú", argumenta el usuario de la red social.

"Si la empresa te despide sin carta de despido, pasará a ser improcedente y, por tanto, tendrás derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado en un máximo de 24 mensualidades. No le hagas el trabajo a la empresa...", añade.

El segundo fallo habitual que menciona es el pensar que tienes "un tiempo ilimitado para demandar". "Tienes solo 20 días hábiles para demandar desde el día en que te despiden. Si presentas una papeleta de conciliación, te suspende este plazo de 20 días hábiles... pero solo 15 días, nada más", desarrolla Juanma Lorente.

"No pienses que se suspende hasta que se celebre la conciliación, eso no es así. A muchas personas les pasa esto y luego no llegan a un acuerdo en la conciliación y después tampoco podrán demandar", finaliza.