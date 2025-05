¿Tienes vacaciones pendientes? Esto es lo que no puedes hacer si vas a pedir el paro

Al terminar un contrato laboral la prioridad de muchos trabajadores es solicitar la prestación por desempleo cuanto antes. Sin embargo, hay un detalle que puede pasar desapercibido y que puede poner en riesgo esa ayuda económica: los días de vacaciones no disfrutados.

Este aspecto ha generado muchas dudas entre quienes intentan iniciar los trámites para cobrar el paro. ¿Es posible presentar la pre solicitud del paro si aún te quedan vacaciones por cobrar? En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber.

El detalle que puede retrasar tu prestación

Cuando finaliza un contrato, no todos los trabajadores terminan su relación laboral de forma inmediata. En muchos casos, aún quedan días de vacaciones que no se han disfrutado y que, por ley, deben abonarse o considerarse como tiempo efectivo, aunque el trabajador ya no acuda a su puesto.

Aquí es donde surge el problema. Muchas personas creen que pueden iniciar la solicitud del paro en cuanto terminan de trabajar, sin tener en cuenta estos días de descanso pendientes. Sin embargo, existe una norma clara que puede alterar por completo ese calendario previsto.

En un reciente tweet, el organismo dejó claro que mientras aún tengas días de vacaciones retribuidas pendientes, no estás oficialmente en situación legal de desempleo, un requisito obligatorio para poder iniciar el trámite del paro.

¿Cuándo se activa el plazo para pedir el paro?

El plazo de 15 días hábiles para presentar la solicitud no empieza al finalizar el contrato, sino al terminar los días de vacaciones que tengas acumulados. Durante ese tiempo, aunque no trabajes, sigues cotizando y recibiendo retribución de la empresa.

Por lo tanto, si presentas la solicitud antes de tiempo, el SEPE podría denegarla o pedirte que la repitas, lo que puede provocar retrasos en el cobro de la ayuda. Estos son los consejos para no perder tu prestación: