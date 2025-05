¿Quién dijo que las mascotas son un gasto? Esto es todo lo que ahorras teniendo perro o gato según un estudio

Una investigación reciente publicada en la revista científica Social Indicators Research ha revelado que tener una mascota no solo mejora el bienestar emocional de las personas, sino que este impacto puede traducirse en cifras concretas: hasta 70.000 libras al año en valor equivalente a satisfacción vital, lo que se traduce en más de 80.000 euros anuales. El estudio, liderado por Michael W. Gmeiner (London School of Economics) y Adelina Gschwandtner (University of Kent), no se limita a elogiar los beneficios emocionales de convivir con un animal: los cuantifica y los relaciona directamente con la personalidad de sus dueños.

Personalidad según la mascota: ¿eres de gatos o de perros?

Uno de los hallazgos más curiosos del estudio es la relación entre el tipo de mascota y la personalidad del dueño. Aunque hasta ahora era una creencia popular más que una certeza científica, este análisis con una muestra amplia de la población del Reino Unido confirma que las personas que tienen gatos tienden a ser más abiertas y reflexivas, mientras que los dueños de perros se caracterizan por ser extrovertidos, amables y con menor nivel de neuroticismo.

Esta diferenciación de rasgos no solo refuerza el vínculo emocional entre humanos y animales, sino que también sugiere que la elección de mascota podría estar condicionada por la propia estructura de personalidad del individuo, y no únicamente por factores prácticos o ambientales.

Mascotas y salud mental: menos ansiedad, más vida

La investigación se adentra también en el debate sobre si los animales de compañía realmente mejoran la salud de sus dueños o si son las personas más sanas y felices quienes tienden a adoptar mascotas. Para evitar esta ambigüedad, los investigadores utilizaron un enfoque estadístico innovador basado en variables instrumentales: analizaron la relación entre quienes cuidan de las mascotas de sus vecinos y su satisfacción vital, lo que les permitió aislar el efecto real del animal en el bienestar humano.

Los resultados son contundentes: tener una mascota se asocia con una mejora significativa en la satisfacción vital, equiparable a la de estar casado o tener una red social sólida. Este bienestar emocional podría traducirse en menos visitas al médico, menor consumo de ansiolíticos o antidepresivos y una reducción en costes asociados a la atención psicológica o médica, algo especialmente relevante en un contexto global de aumento de los gastos en salud mental.

Una forma innovadora de calcular el valor de una mascota

Para cuantificar ese beneficio, los economistas han utilizado un enfoque llamado life satisfaction approach, una técnica que estima el impacto económico de factores intangibles sobre la felicidad. Este método compara el aumento en satisfacción vital que produce tener una mascota con el que generan otras variables económicas, como los ingresos o el precio de la vivienda. Por ejemplo, estudios previos han estimado que el matrimonio aporta un valor equivalente a 70.000 libras anuales, mientras que una separación puede suponer una pérdida emocional valorada en 170.000 libras.

En el caso de las mascotas, los investigadores calcularon cuánto estarían dispuestas las personas a pagar para conservar esa satisfacción que obtienen de su compañía, sin necesidad de preguntarles directamente (lo que evita sesgos o respuestas estratégicas). Este tipo de análisis permite captar incluso efectos emocionales que el propio individuo no logra identificar conscientemente, como la reducción del estrés o la sensación de compañía constante. Así, el vínculo con una mascota no solo mejora la vida: tiene un valor económico real, medible y comparable a otros factores clave del bienestar humano.

¿Una política pública con colmillos y bigotes?

La conclusión del estudio no se limita al ámbito académico. Gmeiner y Gschwandtner sugieren que, si el bienestar que generan las mascotas es tan elevado y mensurable, deberían explorarse políticas públicas que fomenten la tenencia responsable de animales como herramienta preventiva de salud mental. No es descabellado pensar en campañas públicas que integren la convivencia con mascotas en estrategias de bienestar social o incluso en desgravaciones fiscales asociadas al cuidado animal, si se demuestra que los perros y gatos ahorran dinero al sistema sanitario.