Evita sustos con Hacienda: esto es lo que debes hacer si has cobrado el Bono Alquiler Joven

Si lo has solicitado y te lo han concedido lo más seguro es que lo necesites, lo que no implica que a la hora de la renta no debas dar cuenta de ello. Miles de jóvenes han recibido ya el Bono Alquiler Joven, una ayuda estatal de hasta 250 euros mensuales destinada a facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años. Lo que muchos desconocen es que esta ayuda debe declararse en la Renta si supera ciertos umbrales, y que puede obligarte a presentar la declaración del IRPF aunque tus ingresos laborales sean muy bajos.

¿Qué es el Bono Alquiler Joven?

El Bono Alquiler Joven es una ayuda de hasta 3.000 euros anuales (250 euros al mes) durante un máximo de dos años, dirigida a inquilinos jóvenes que cumplan ciertos requisitos:

Tener menos de 35 años .

. No superar tres veces el IPREM como unidad de convivencia.

como unidad de convivencia. Residir de forma habitual en el inmueble alquilado.

No tener relación de parentesco con el arrendador.

Que la renta mensual no supere ciertos límites (600 euros en general, aunque algunas CCAA permiten hasta 900 euros en grandes ciudades).

Pero más allá de los requisitos para obtenerla, la pregunta clave ahora es: ¿hay que declarar esta ayuda en la Renta? La respuesta, según la OCU, es sí.

Cuándo es obligatorio declarar

Aunque tu salario sea muy bajo y no llegues al límite habitual que obliga a presentar la declaración (15.876 euros), el Bono Alquiler Joven puede cambiarlo todo. Esta ayuda se considera una ganancia patrimonial y, como otras ayudas públicas, se debe incluir en la declaración si el total recibido en el año supera los 1.000 euros.

Esto implica lo siguiente:

Si cobraste el bono durante 12 meses (3.000 €) o 6 meses (1.500 €), estás obligado a presentar la declaración .

(3.000 €) o (1.500 €), estás . Incluso si solo lo recibiste durante tres meses (750 €), pero además accediste a otras ayudas como el Bono Cultural de 400 €, ya superas los 1.000 € y también tendrás que declarar.

¿En qué casilla de la declaración se incluye?

El Bono Alquiler Joven debe declararse en la casilla 0303 del modelo de Renta, bajo el epígrafe: “Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales”.

En muchos casos, el propio sistema de Renta Web ya incluye este dato automáticamente en tus datos fiscales, por lo que es importante revisar que la cantidad esté bien reflejada.

Declarar no siempre significa pagar

Un error frecuente es pensar que, por el hecho de estar obligado a declarar, Hacienda te va a cobrar más. Presentar la declaración no siempre implica pagar impuestos. En muchos casos, puede salir a devolver si has tenido retenciones o deducciones aplicables.

Por tanto, no temas declarar, pero sí hazlo bien y dentro de plazo, para evitar sanciones.

No confundas ayudas

Es importante no confundir el Bono Alquiler Joven con otras ayudas al alquiler que puedan recibir colectivos vulnerables a través de los servicios sociales o programas autonómicos. Muchas de estas ayudas están exentas de IRPF y no se deben declarar por lo que tener bien claras las diferencias entre unas y otras te avitará más de un susto con la Agencia Tributaria.