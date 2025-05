Buenas noticias en tu declaración de la renta: el truco de los profesionales para ahorrar dinero

La campaña de la Renta 2024 ya está en marcha, y con ella, llegan las dudas, los errores comunes, y también las oportunidades de ahorro. Cada año, millones de contribuyentes se enfrentan a la declaración sin conocer a fondo las deducciones y beneficios fiscales a los que tienen derecho. Una de las más olvidadas, y que puede marcar la diferencia en el resultado final, es la deducción por alquiler de vivienda habitual.

Aunque la deducción estatal desapareció para nuevos contratos firmados a partir de 2015, muchas comunidades autónomas han mantenido o creado sus propias deducciones autonómicas para inquilinos. Sin embargo, su aplicación no siempre es sencilla: varía según el lugar de residencia, existen requisitos de edad o nivel de ingresos, e incluso muchos desconocen dónde se encuentra esta opción dentro del borrador de la declaración.

Para resolver estas dudas, el asesor fiscal José Ramón López Martínez, más conocido como @tu_blog_fiscal en TikTok, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral. Con más de 730.000 seguidores, explica de forma clara y práctica cómo aplicar esta deducción correctamente para pagar menos en la renta, además de desmontar algunos mitos muy extendidos.

¿Dónde se aplica esta deducción?

En el vídeo viral, el asesor fiscal muestra el proceso paso a paso: al acceder a la renta en la plataforma de la Agencia Tributaria, debes buscar el apartado que dice “suma de deducciones autonómicas”. En muchas ocasiones aparece con un valor de “0”, pero es ahí donde hay que hacer click para ver las deducciones disponibles según tu comunidad autónoma.

Una vez dentro, encontrarás una opción llamada “deducción por alquiler de vivienda habitual”. Aunque cada autonomía lo presenta de forma distinta, todas incluyen esta casilla en el formulario. Al abrirla, deberás introducir dos datos fundamentales: la cantidad total que has pagado de alquiler durante el año fiscal y el NIF del propietario de la vivienda.

Al validar esa información, el sistema calculará automáticamente la deducción aplicable. Como ejemplo, en Cataluña el máximo a deducir es de 300 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid puede superar los 1.200 euros, dependiendo de los requisitos.

¿Quién puede beneficiarse?

Esta deducción no es universal. Tal como explica José Ramón López, varía según la comunidad autónoma y suele estar sujeta a ciertas condiciones. Algunas regiones imponen límites de edad o de nivel de ingresos. Por ejemplo, en muchas autonomías solo pueden acceder a la deducción los menores de 35 años. No obstante, hay excepciones destacadas: en la Comunidad Valenciana, no existe límite de edad para aplicar esta deducción.

También es habitual que las deducciones estén condicionadas a un nivel de renta máximo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, según el artículo 10 de la Ley 22/2009 del sistema de financiación autonómica, solo pueden deducirse aquellos inquilinos con una base imponible inferior a 25.620 euros en tributación individual.

¿Y si firmaste el contrato antes de 2015?

Uno de los mitos más extendidos, según denuncia López, es que si el contrato de alquiler es anterior a 2015, ya no puedes deducírtelo. “Esto es falso”, aclara en su vídeo. Aunque la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual desapareció en 2015 para nuevos contratos, las deducciones autonómicas siguen vigentes en muchos casos, incluso si el contrato es antiguo. Lo fundamental es revisar lo que dice tu comunidad autónoma.

En definitiva, si vives de alquiler, revisar las deducciones autonómicas en tu declaración de la renta puede suponerte un ahorro importante. Como recuerda José Ramón López: “No dejes que te líen”. Consulta tu caso, revisa bien los requisitos y aprovecha esta ayuda que, en algunos casos, puede superar los mil euros de ahorro fiscal.