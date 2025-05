Los 5 errores que deben evitar los autónomos en la declaración de la renta: pueden salirles muy caros

Con la campaña de la Renta ya en marcha, los autónomos deben prestar especial atención a la hora de presentar su declaración de IRPF. Los trabajadores por cuenta propia están obligados a declarar, independientemente de sus ingresos, y se enfrentan a un proceso más complejo y propenso a errores. Y es que, un simple descuido puede dar lugar a sanciones económicas o a la pérdida de importantes deducciones fiscales.

A continuación, repasamos los cinco errores más frecuentes que cometen los autónomos al presentar la declaración de la Renta y cómo evitarlos para no pagar más de la cuenta o enfrentarse a posibles multas.

Confiar solo en el borrador de Hacienda

Uno de los errores más comunes es presentar el borrador sin revisarlo ni actualizarlo. La Agencia Tributaria ha recordado que, aunque ofrece una propuesta de declaración a través de Renta Web, muchos de los datos clave de los autónomos no están incluidos automáticamente, especialmente si están en estimación directa. Ingresos, gastos deducibles, subvenciones recibidas o cotizaciones al RETA pueden no aparecer o figurar de forma incompleta. No revisar el borrador puede significar dejar de declarar ingresos o perder deducciones importantes.

Así puedes solicitar el borrador de la declaración de la renta / Eva Abril

No declarar correctamente ayudas y subvenciones

Muchos autónomos cometen el error de no incluir las ayudas o subvenciones públicas que han recibido durante el ejercicio. Estas tributan como rendimiento de la actividad económica y, si no se declaran, Hacienda puede detectarlas y sancionar con recargos e intereses. Aunque algunas ayudas aparecen en los datos fiscales, no siempre están reflejadas en el borrador, por lo que es responsabilidad del contribuyente incorporarlas manualmente si es necesario.

Olvidar aplicar deducciones autonómicas y personales

Otro fallo habitual es no aprovechar todas las deducciones disponibles, especialmente las de carácter autonómico. Cada comunidad autónoma establece deducciones específicas, como por alquiler, gastos educativos o nacimiento de hijos. Además, es clave revisar si ha habido cambios en las circunstancias personales en 2024 (como nacimientos, separaciones o discapacidad), ya que pueden influir en el resultado final de la declaración. No informar de estos cambios supone pagar más IRPF del que corresponde.

Declaración de la renta para autónomos: todo lo que debes saber. / EUROPA PRESS

No incluir correctamente los gastos deducibles

Los autónomos pueden deducir numerosos gastos relacionados con su actividad: alquiler de local, suministros, seguros, materiales, amortizaciones, cuotas de la Seguridad Social, entre otros. El error aquí suele estar en no incluirlos todos o hacerlo de forma incorrecta, lo que afecta directamente al beneficio declarado y, por tanto, al importe a pagar. Otro descuido común es olvidar las cotizaciones al RETA, que Hacienda suele tener registradas, pero que conviene comprobar.

No declarar correctamente los inmuebles utilizados en la actividad

Muchos trabajadores por cuenta propia usan inmuebles como oficinas, despachos o locales comerciales, y deben declarar su uso profesional correctamente, indicando su referencia catastral y si están en propiedad o alquiler. Además, si se perciben ingresos por arrendamiento de otros inmuebles, también deben reflejarse correctamente, junto con los gastos deducibles asociados. No hacerlo puede generar imputaciones de renta erróneas o pérdidas de beneficios fiscales.