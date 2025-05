Será un antes y un después en la economía mundial: las stablecoins, más cerca de su regulación en Estados Unidos

El proyecto de ley para regular las stablecoins en Estados Unidos, que parecía haberse estancado, podría resurgir esta próxima semana tras los avances alcanzados entre senadores demócratas y republicanos. La senadora demócrata Angela Alsobrooks, de Maryland, confirmó que las modificaciones introducidas al texto han permitido mejorar la protección al consumidor y establecer reglas equitativas tanto para emisores nacionales como extranjeros.

Qué es una stablecoin

Las stablecoins, a debate en Estados Unidos / INFORMACIÓN

Para entender la importancia de esta medida, es necesario saber qué es una stablecoin. Se trata de un tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado, por lo general, al de una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. A diferencia de otros criptoactivos como el Bitcoin, las stablecoins buscan ofrecer estabilidad en su precio, lo que las convierte en una opción atractiva para transacciones cotidianas y como refugio frente a la volatilidad del mercado cripto.

Sin embargo, hasta ahora, este segmento del ecosistema cripto ha estado en gran medida desregulado, lo que ha generado inquietudes en torno a la protección del consumidor, la transparencia, el uso ilícito y el impacto en el sistema financiero. El nuevo proyecto busca llenar ese vacío normativo.

Entre los cambios más relevantes figuran nuevas restricciones contra el blanqueo de capitales, salvaguardas de seguridad nacional, límites a empresas tecnológicas emisoras, y una mayor claridad sobre la falta de cobertura de las stablecoins por parte de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Esto último busca evitar que los usuarios crean erróneamente que estos activos digitales gozan de las mismas garantías que los depósitos bancarios tradicionales.

Sin pago de intereses a los holders

Una de las disposiciones más polémicas es la prohibición de pagar intereses a los tenedores de stablecoins. Según Alsobrooks, esta medida es crucial para proteger a los bancos comunitarios, que temen perder depósitos frente a alternativas digitales si estas ofrecieran rendimientos similares a los productos financieros tradicionales. La medida representa un revés para compañías como Coinbase, cuyo CEO, Brian Armstrong, ha abogado por permitir que las stablecoins generen intereses, en línea con las cuentas bancarias.

El texto también impone obstáculos adicionales a empresas tecnológicas que quieran emitir stablecoins. Compañías no financieras que cotizan en bolsa, como Meta (que anteriormente intentó lanzar la stablecoin Diem), deberán demostrar ante un comité de revisión que su proyecto no implica un riesgo material para el sistema financiero. Además, estarán sujetas a límites estrictos en cuanto al uso de datos personales de los usuarios de stablecoins.

El senador republicano Bill Hagerty, principal impulsor del proyecto desde el Partido Republicano, aseguró que apenas quedan detalles menores por cerrar y que hay consenso bipartidista en torno a las políticas generales del texto. "Creo que hay muy pocas dudas por resolver. Estamos de acuerdo en lo fundamental", declaró.

Mejoras introducidas en el borrador del proyecto de ley

La versión más reciente del borrador también incluye un resumen demócrata que destaca las mejoras introducidas: lucha contra el lavado de dinero, regulación de emisores extranjeros, protección del sistema financiero y restricciones al uso indebido de datos por parte de empresas emisoras.

Cambio de rumbo en el proyecto de ley de las stablecoins / INFORMACIÓN

La Cámara de Representantes ya había aprobado una versión del texto en el Comité de Servicios Financieros, con apoyo de representantes tanto republicanos como demócratas, incluidos algunos alineados con el presidente Donald Trump. No obstante, el proyecto se estancó temporalmente en el Senado tras polémicas surgidas por los negocios cripto de Trump, quien ha promovido una memecoin y estaría vinculado a una stablecoin distinta.

Aunque Alsobrooks afirmó no saber si se votará alguna enmienda que limite las actividades de Trump en el sector, asesores de la senadora Elizabeth Warren -líder demócrata del Comité Bancario- señalaron que el acuerdo actual no impide expresamente que el presidente obtenga beneficios económicos de estas iniciativas.

En un memorando titulado "Genius Act - Analysis", el equipo de Warren criticó la propuesta por no ser suficientemente estricta a la hora de evitar el uso ilícito de stablecoins, por no proteger adecuadamente al sistema financiero frente a posibles colapsos de estas monedas, y por no frenar el poder creciente de las grandes tecnológicas en este ámbito.

Pese a todo, los avances recientes abren la puerta a que el Senado debata la legislación la próxima semana. Si se levanta el obstruccionismo parlamentario y se alcanzan acuerdos clave, el marco regulador de las stablecoins podría convertirse en una de las primeras grandes normativas cripto de Estados Unidos en ser aprobadas con apoyo bipartidista.