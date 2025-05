Cotización por maternidad: así puedes añadir más de 100 días por cuidado de hijos según una ley de la Seguridad Social.

¿Has sido madre y te has quedado sin disfrutar del permiso de maternidad? No te preocupes, hay una ley de la Seguridad Social que te ampara. La Ley General indica que si diste a luz y no pudiste acceder a la baja por maternidad puedes sumar hasta 112 días de cotización, ventaja que los padres también podrían tener.

El perfil de TikTok, Empleado Informado, ha explicado en un vídeo esta legislación y que no solo se podrá solicitar eso. "Si durante los primeros 6 años de vida de tu hijo hubo parones en tu trabajo, puedes sumar 270 días de cotización ficticia por hijo", indica el usuario. Todo ello siempre que haya habido interrupciones laborales desde que tu peque tuvo 9 meses hasta que cumplió los 6 años.

¿Cotización solo para madres o también para padres?

Según incide el experto, "este derecho es prioritario para las madres, pero los padres también pueden acceder si renuncian expresamente". Además, insiste en que el Tribunal Constitucional tumbe esta ley por falta de igualdad, ya que hay antecedentes en otros ámbitos.

Hay que tener en cuenta que estas cotizaciones son ficticias, es decir, se añaden al historial laboral aunque no haya habido actividad profesional real durante ese tiempo. También pueden influir positivamente en tu pensión de jubilación u otras prestaciones.