El empresario José Elías reflexiona acerca de la inmigración en España: "El que viene a delinquir, sobra"

El nombre de José Elías no solo ha adquirido notoriedad a través de sus empresas. Si bien Audax Renovables y La Sirena son dos compañías que han llevado a este empresario badalonés a convertirse en un multimillonario desde cero –él mismo ha contado que se arruinó en más de una ocasión–, es el contenido que viene publicando a través de distintas plataformas lo que realmente lo ha situado en el foco mediático.

A través de espacios como YouTube o su perfil en redes sociales, Elías emplea diferentes formatos (pódcast, conferencias o 'vlogs', entre otros) para compartir reflexiones del ámbito de las finanzas u otros sectores, muchas de las cuales no están exentas de polémica.

Esta vez, ha sido una publicación de X (antes Twitter) el medio elegido por este hombre de negocios para meditar acerca de un tema tan controvertido como candente en España: "Necesitamos inmigración, pero no cualquier inmigración", ha comenzado su análisis.

¿Qué es la inmigración controlada, según José Elías?

Al inicio de su reflexión, Elías alude a la necesidad de que gente de afuera venga a vivir (y trabajar) a nuestro país para prosperar. "Para crecer como sociedad, necesitamos gente", defiende. Dentro de este punto, se podría enmarcar la necesidad de mano de obra en según qué sectores; recursos humanos que, además, suelen tener un coste menor para el empleador.

Con todo, el empresario prosigue su discurso con un matiz importante: "La inmigración no es mala. Eso sí, debe ser una inmigración controlada". Un control que, tal como precisa poco después el dueño de Audax, se consigue acogiendo solamente la llegada de "gente que venga aquí a trabajar y a integrarse". "Y ojo, integrarse no significa renunciar a tu cultura. Integrarse es ser capaz de vivir en comunidad sin generar problemas, además de trabajar y contribuir pagando tus impuestos. Si cumples eso, tu origen o tus creencias son irrelevantes", agrega.

"Control" y "sentido común", la receta de Elías

Con esta primera parte concluida, Elías procede a denunciar la situación actual al final de su publicación: "Lo que no podemos aceptar es la delincuencia. El que viene a delinquir, sobra". Una situación cuya finalidad de "facilitar la entrada" a gente que no viene a trabajar, añade, no entiende. "Necesitamos control y sentido común. La inmigración es positiva si se gestiona bien, acogiendo a quienes quieren trabajar y formar parte real de la sociedad", sentencia.