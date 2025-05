Si estás de baja y la mutua te llama por teléfono, esto es lo que debes (y no debes) hacer

Estás de baja médica, suena el móvil y aparece un número desconocido. Al contestar, descubres que es la mutua. ¿Estás obligado a coger esa llamada? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Podrías perder el derecho a cobrar tu prestación por incapacidad temporal?

Estas son preguntas cada vez más frecuentes entre trabajadores que atraviesan una baja laboral, y cuyo desconocimiento puede salir caro. Porque, aunque no estás obligado a contestar la llamada de la mutua, sí existen una serie de compromisos legales que podrían derivar en la pérdida de tus ingresos durante la baja.

¿Estoy obligado a coger la llamada de la mutua?

La respuesta es clara: no estás obligado a responder cuando la mutua te llama por teléfono. La ley no establece ninguna sanción directa por no contestar. Pero esto no significa que puedas ignorar las comunicaciones, porque la mutua puede recurrir a otros medios, como burofax o SMS certificado, para notificarte una citación médica.

Y si no acudes a esa revisión médica sin justificar tu ausencia, sí pueden dejarte sin cobrar. “Si no coges el teléfono, no pasa nada legalmente, pero si no acudes a la revisión médica a la que te hayan citado, pueden suspender tu prestación”, explica el abogado laboralista @un_tio_legal_ en su cuenta de Instagram.

¿Puede la mutua controlar mi baja?

Sí. Durante una situación de incapacidad temporal, la mutua puede llamarte, citarte a revisiones y evaluar tu estado de salud. Esta capacidad de control está contemplada por ley. La única condición es que te avisen con al menos cuatro días laborables de antelación para que puedas acudir con tiempo suficiente a la cita.

Según el artículo 7 del Real Decreto 625/2014, si se incumple esa antelación, la citación podría considerarse inválida. Pero si se hace correctamente y no te presentas, el problema es tuyo.

¿Qué ocurre si no voy a la cita médica?

Si no acudes y no justificas tu ausencia, la mutua puede suspender el pago de tu prestación por baja médica a partir del día siguiente a la cita. Y no solo eso: tendrás un plazo de diez días para presentar alegaciones y explicar por qué no asististe.

Solo se consideran causas justificadas situaciones como estar hospitalizado, tener contraindicación médica para desplazarte, o no haber recibido el aviso con suficiente antelación.

Estás de baja médica y no vas a la mutua: ¿te pueden dejar sin sueldo? / INFORMACIÓN

¿Qué obligaciones tengo durante la baja?

Cuando estás de baja, no solo debes seguir el tratamiento médico prescrito, también estás obligado a:

Acudir a todas las revisiones médicas que programe tu médico de cabecera (necesarias para renovar la baja).

Evitar cualquier actividad que sea incompatible con tu recuperación.

Estar disponible para los controles de la mutua o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Saltarse cualquiera de estas normas puede suponer una infracción que te deje sin la prestación económica por incapacidades temporales.

¿Y si estoy de baja pero no tengo suficientes días cotizados?

Este es otro punto clave: no todas las personas en situación de baja médica tienen derecho a cobrar. Para acceder a la prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común se necesita haber cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años.

Si no cumples con ese mínimo, podrás estar legalmente de baja, pero no recibirás compensación económica. Es perfectamente legal, aunque muchas personas no lo saben hasta que ya se encuentran en la situación.

¿Qué puedes hacer si no puedes acudir a una revisión?

Si realmente no puedes asistir a una cita médica de la mutua, lo recomendable es:

Avisar por escrito , con antelación, explicando los motivos.

, con antelación, explicando los motivos. Si llamas, graba la conversación o asegúrate de tener constancia de que has avisado.

o asegúrate de tener constancia de que has avisado. Aporta justificantes médicos que respalden tu ausencia.

En caso de duda o conflicto, es mejor dejar constancia documentada de todo. Porque lo que empieza con una llamada de la mutua puede terminar con la suspensión de tu baja médica si no actúas con responsabilidad.

No te fíes solo del teléfono

La mutua te llama por teléfono, pero lo importante no es si respondes o no: es si acudes cuando debes. Contestar no es obligatorio, cumplir con tus revisiones y mantener tu situación regular, sí lo es. En una baja, cada paso cuenta, y el desconocimiento legal no exime de consecuencias.

Si estás de baja, protégete con información. Porque lo que no sepas, puede costarte el sueldo.