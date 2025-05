La crítica de un abogado laboralista a la reducción de la jornada laboral: “Primero que se respeten los derechos actuales”

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida impulsada recientemente por el Gobierno, ha sido celebrada por muchos como un avance hacia una mayor conciliación y bienestar para los trabajadores. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. El abogado laboralista Juanma Lorente, responsable de un canal en TikTok sobre derechos de los trabajadores lanza un mensaje directo y sin rodeos: “Reducir la jornada laboral ahora es desviar el foco de los problemas reales”.

Según su visión, esta medida es poco útil en el contexto actual del mercado laboral español, donde ni siquiera se garantizan las 40 horas semanales legales en muchos sectores.

Empresas modernas vs. sectores precarios

Lorente aclara que muchas empresas modernas y comprometidas con los derechos de sus empleados ya operan con jornadas de menos de 40 horas. Estas compañías no necesitan que el Gobierno les diga que deben reducir la jornada; ya lo han hecho por su cuenta como parte de su estrategia para atraer talento y mejorar la productividad.

Trabajadores en una obra de Alicante. / Alex Domínguez

El problema, asegura, no está en estas empresas “modelo”, sino en sectores donde la precariedad laboral es la norma. “¿De qué sirve reducir la jornada legal a 37,5 horas si luego hay sectores donde se trabajan 45 o más y nadie lo controla?”, se pregunta. Como ejemplo menciona los bares de su ciudad, donde considera que las condiciones laborales siguen siendo inaceptables. “Vayan ahora y pregunten cuántas horas trabaja un camarero. Luego vuelvan cuando entre en vigor la jornada de 37,5 horas a ver si hay alguna diferencia”, reta el abogado, convencido de que no la habrá.

Falta de medios en la Inspección y los juzgados

En su análisis, Lorente recuerda que en muchos casos, los trabajadores que denuncian jornadas ilegales se enfrentan a procesos judiciales lentos, costosos y poco eficaces. Según el abogado, incrementar el número de inspectores laborales y dotar a los juzgados de más medios humanos y tecnológicos tendría un impacto más inmediato y real que la aprobación de una nueva ley que, en la práctica, muchos ignorarán.

Lorente no se opone a la reducción de la jornada como concepto, pero insiste en que no es el momento adecuado para hacerlo. Para él, el verdadero avance laboral sería garantizar que todos los trabajadores del país cumplan con la jornada legal actual, sin sobreexplotación ni horas extras no pagadas. “Cuando eso se consiga, hablamos de reducir a 37,5 o incluso menos, pero no antes”, reitera.