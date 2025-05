Si te han timado, Hacienda te devuelve dinero: esto es lo que debes hacer

Aunque sufrir una estafa es una de las experiencias más frustrantes a nivel económico, la Agencia Tributaria contempla ciertos supuestos en los que es posible compensar esas pérdidas en la declaración de la Renta. Y es que, si se cumplen una serie de requisitos legales y administrativos, el contribuyente puede desgravar parte del dinero perdido.

Para ello hay que cumplir con condiciones muy concretas. No basta con presentar una denuncia ante la policía. Para que Hacienda considere válida la pérdida patrimonial, es obligatorio aportar una resolución judicial firme. Así lo establece el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que define las pérdidas patrimoniales como “las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en su composición”.

¿Cómo funciona la compensación fiscal por una estafa?

La declaración de una pérdida patrimonial derivada de una estafa debe reflejarse en la Renta del ejercicio correspondiente. Sin embargo, Hacienda solo permite compensar hasta el 25% del saldo positivo formado por las rentas del trabajo, del capital inmobiliario y de las actividades económicas. Es decir, las pérdidas no se devuelven íntegramente de inmediato, sino que se compensan de forma progresiva y únicamente si se puede demostrar de forma fehaciente el fraude mediante documentación judicial.

Lo que Hacienda exige

Una denuncia ante la policía no es suficiente para Hacienda. El contribuyente debe demostrar que ha habido un proceso judicial activo relacionado con la estafa, y que el perjuicio económico es real y no ha sido compensado por otra vía, como seguros, devoluciones bancarias u otros mecanismos. Además, debe tener documentación acreditativa que respalde los hechos: transferencias, conversaciones, contratos fraudulentos, etc.