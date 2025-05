Cómo deducirte hasta 4.000 euros por guardería en la declaración de la renta

Buenas noticias para miles de madres autónomas en España: aquellas que no pudieron deducir los gastos en guarderías por no cumplir los requisitos exigidos por Hacienda en años anteriores, ahora podrán reclamar esas cantidades. Gracias a un cambio de criterio de la Agencia Tributaria, derivado de una sentencia del Tribunal Supremo en 2024, se amplía el ámbito de aplicación de la conocida deducción por “cheque guardería”, permitiendo a las madres autónomas beneficiarse retroactivamente en la declaración de la Renta de los ejercicios fiscales no prescritos, es decir, desde 2020 hasta 2023.

La novedad más relevante de este cambio legal es que ya no es obligatorio que la guardería esté autorizada por la administración educativa de la comunidad autónoma. Ahora también se admiten guarderías o centros infantiles autorizados por los ayuntamientos, que hasta ahora quedaban fuera del beneficio fiscal. Esta modificación abre la puerta a la deducción de gastos que, por cuestiones administrativas, habían sido rechazados anteriormente, a pesar de cumplir con su función esencial: el cuidado y atención de menores de tres años.

¿Qué es el cheque guardería y cuánto se puede recuperar?

El llamado "cheque guardería" es un incremento de hasta 1.000 euros anuales de la deducción por maternidad, que puede aplicarse a los gastos no subvencionados realizados en centros de educación infantil por las madres trabajadoras, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (autónomas). Este beneficio fiscal cubre conceptos como la preinscripción, matrícula, asistencia (horario general y ampliado) y alimentación, siempre que los gastos se hayan realizado por meses completos.

Imagen de archivo de unos niños jugando en el patio de una guardería. / EFE

Con el cambio de criterio, las madres autónomas podrán reclamar hasta 4.000 euros correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, siempre que cumplan con los requisitos necesarios para acceder a la deducción por maternidad, ya que el cheque guardería es un complemento de esta. En caso de que los importes abonados sean inferiores a los 1.000 euros por año, se aplicará la cantidad menor entre lo realmente gastado y ese tope fiscal.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Según ha confirmado Hacienda, podrán acogerse a esta deducción todas las madres autónomas con hijos menores de tres años que hayan pagado guarderías autorizadas por ayuntamientos y que no solicitaron el cheque guardería en su momento por no cumplir con el anterior criterio restrictivo. Para ello, deberán haber estado dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad durante el tiempo en que se generaron los gastos, y haber cotizado al menos 30 días tras el nacimiento del menor.

También podrán beneficiarse de esta deducción aquellos padres que tengan la guarda y custodia exclusiva, en caso de fallecimiento de la madre, o si forman parte de una pareja del mismo sexo, aunque solo uno de los progenitores podrá aplicar la deducción en cada ejercicio.

Cómo reclamar los ejercicios anteriores

Para recuperar las cantidades no deducidas, las madres deberán presentar una solicitud de rectificación de las declaraciones de la renta correspondientes a los ejercicios pasados. Este trámite ya no se realiza como una simple modificación de la declaración, sino como una solicitud de ingresos indebidos, según ha indicado la Agencia Tributaria, que revisará el caso y devolverá la cantidad correspondiente más los intereses de demora.

Es importante subrayar que el plazo para reclamar es de cuatro años, contados desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de presentación de la declaración. Esto significa que todavía es posible reclamar la deducción de 2020 durante esta campaña de la renta.

Requisitos clave para acceder a la deducción

Para beneficiarse del cheque guardería, es obligatorio haber tenido derecho a la deducción por maternidad. Esto implica que la madre debe:

Haber estado dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

Haber cotizado al menos 30 días tras el nacimiento del hijo.

Tener derecho al mínimo por descendientes en el IRPF.

Además, los gastos deben corresponder a meses completos de asistencia del menor a la guardería y no deben estar subvencionados por ninguna otra entidad o administración pública.