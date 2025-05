Años de cotización e integración de lagunas: las claves para tu pensión de jubilación

En España, el acceso a una pensión contributiva de jubilación está condicionado por los años de cotización acumulados a lo largo de la vida laboral del trabajador. Sin embargo, no todas las trayectorias profesionales son continuas. Desempleo, trabajos eventuales, interrupciones por motivos personales o familiares... Son muchas las circunstancias que pueden provocar lagunas de cotización. Afortunadamente, el sistema de la Seguridad Social contempla mecanismos para paliar su efecto negativo en la pensión. Uno de los más relevantes es la integración de lagunas, un proceso que permite "rellenar" esos huecos sin cotización con bases mínimas.

Este mecanismo está regulado por el artículo 209.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y está diseñado para proteger a los trabajadores del Régimen General cuya carrera laboral ha sido irregular. En concreto, cuando al calcular la pensión se detectan meses sin cotización dentro del periodo computable (actualmente los últimos 25 años o 300 meses), la Seguridad Social cubre esos meses con la base mínima vigente en ese momento. Esta integración se realiza de forma automática, sin necesidad de que el interesado la solicite expresamente.

Integración de lagunas

La regla general es la siguiente: los primeros 48 meses sin cotizar se integran con el 100% de la base mínima; a partir del mes 49, se aplica solo el 50% de dicha base. Esto significa que los vacíos prolongados tienen un efecto cada vez más negativo sobre la pensión. Aun así, esta integración evita que la base reguladora (el cálculo sobre el que se determina la pensión) se vea reducida drásticamente por no haber cotizado durante ciertos periodos.

Un aspecto importante que conviene aclarar es que la integración de lagunas no aumenta los años cotizados. Es decir, aunque estos meses se tengan en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, no cuentan a efectos de acreditar el mínimo de 15 años cotizados necesarios para tener derecho a una pensión contributiva. Por lo tanto, si una persona no llega a este mínimo, no podrá jubilarse con una pensión contributiva, aunque se le integren lagunas. En ese caso, solo podría optar a una pensión no contributiva, de cuantía mucho más baja.

Las lagunas de cotización y su importancia en la pensión. / INFORMACIÓN

Además, existen reglas específicas para las mujeres, que suelen haber tenido más interrupciones laborales por razones de maternidad o cuidados. Para ellas, las primeras 60 mensualidades sin cotización se integran con el 100% de la base mínima, y desde el mes 61 hasta el 84, con el 80%. Este tratamiento más favorable es un intento de corregir desigualdades históricas en las carreras laborales femeninas.

¿Y los autónomos?

Es fundamental saber también que este mecanismo no se aplica en todos los regímenes. Los trabajadores autónomos, incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), no pueden beneficiarse de la integración de lagunas. Si hay meses sin actividad o sin ingresos, esos periodos simplemente no se computan. Lo mismo ocurre con empleados del hogar, ciertos trabajadores agrarios y del mar, salvo en los casos en que su cotización esté totalmente asimilada al Régimen General.