¿No tienes internet y quieres pagar con el móvil? El Banco de España te da la solución.

Que se vaya la cobertura o no tener internet es una de las cosas más probables que te puedan pasar cuando estás fuera de casa y necesitas pagar. El Banco de España tiene una solución para este problema cotidiano que a más de uno le habrá pasado al ir a su aplicación de pagos habitual sin resultados.

Paga con el móvil sin necesidad de internet

El organismo bancario tiene la respuesta y es que no hay ningún tipo de impedimento si no tienes internet en tu teléfono para pagar en el restaurante o comprar en tu tienda favorita. Solo vas a necesitar que tu móvil sea compatible y contenga la tecnología NFC (Near Field Communication).

Esta herramienta permite la transmisión de datos de forma inalámbrica entre dispositivos que estén a una distancia de pocos centímetros. En este caso, el pago móvil, se podría usar para facilitar operaciones seguras entre el smartphone y un terminal.

Así funciona el NFC para pagos con el móvil

Según el Banco de España solo tendrás que acercar el móvil al TPV para pagar, el teléfono almacena temporalmente la información de la operación y hace la transferencia de datos necesarios para completarla, aunque no tengamos internet. El móvil actuaría como una tarjeta física y podrías hacer el pago correctamente.

Por otro lado, puede haber algún inconveniente que es la conexión a internet que tenga el comercio que va a realizar la transacción, y que, en principio, necesitará para la comprobación del saldo.

Además, aunque operes sin conexión, una vez que te conectes a internet, las notificaciones y actualizaciones de tu saldo estarán disponibles.