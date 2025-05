El Banco de España advierte a los que pagan el alquiler con transferencia bancaria: "Antes de proceder, piénsalo bien"

El mercado del alquiler en España atraviesa un momento de gran tensión. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 18% de la población reside en régimen de arrendamiento, mientras que en 2024 se alquilaron 717.338 viviendas, lo que supone un 11% menos que el año anterior. Este descenso se explica, en parte, por la creciente escasez de oferta y el aumento sostenido de los precios, factores que empujan a muchos inquilinos a tomar decisiones apresuradas. Y en esa urgencia, surgen nuevas oportunidades para los estafadores.

El Banco de España ha lanzado una seria advertencia sobre una técnica fraudulenta que está proliferando en los principales portales de compra y alquiler de viviendas, como Idealista o Fotocasa. El organismo, que dirige José Luis Escrivá, alerta especialmente sobre las transferencias bancarias realizadas como señal para reservar un piso, una práctica común que puede terminar en estafa.

¿En qué consiste la nueva estafa?

El modus operandi es sencillo pero eficaz. El usuario, en busca de una vivienda para alquilar —ya sea habitual o vacacional— encuentra un anuncio de una propiedad con excelentes características a un precio muy por debajo del mercado. El supuesto propietario, normalmente ausente del país, pide al interesado una transferencia bancaria inmediata a modo de reserva “para no perder el piso”.Una vez hecho el pago, desaparece sin dejar rastro. Como no existe contrato alguno, y dado que las transferencias son órdenes de pago irrevocables, no hay manera de recuperar el dinero salvo que el estafador lo devuelva voluntariamente o exista una orden judicial.

Transferencias bancarias: una vía cómoda… y peligrosa

El Banco de España insiste: “Las transferencias son mandatos de pago irrevocables”. Una vez ejecutadas, no se pueden anular salvo en contadas excepciones. Por eso, recomienda no realizar pagos adelantados sin contrato firmado y sin haber visitado personalmente el inmueble.

Aunque parezca una solución rápida ante la falta de pisos disponibles, adelantar dinero por transferencia o bizum puede acabar en un fraude sin retorno.

Cómo identificar un anuncio fraudulento

El Banco de España y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrecen una serie de indicios que pueden ayudarte a identificar una posible estafa:

Precio demasiado bajo para la ubicación y el tamaño del inmueble.

para la ubicación y el tamaño del inmueble. Fotografías de aspecto profesional, a menudo robadas de otras plataformas.

Anunciante que no está en el país y pone excusas para evitar enseñar el piso.

y pone excusas para evitar enseñar el piso. Mensajes con errores ortográficos o traducciones automáticas.

o traducciones automáticas. Solicitud urgente de una transferencia para asegurar la reserva.

¿Qué hacer si ya has sido víctima del fraude?

Si has caído en esta trampa, el Banco de España recomienda:

Contactar de inmediato con tu banco para intentar bloquear la operación si no se ha procesado todavía. Denunciar el caso a la policía, aportando todas las pruebas posibles: emails, capturas de pantalla, contratos falsos, números de cuenta, etc.

Aunque esto no garantiza la recuperación del dinero, es fundamental para facilitar la investigación y detener a los responsables.

La mejor defensa es la prevención

En un entorno donde la oferta de vivienda es limitada y los precios siguen subiendo, muchos inquilinos se sienten presionados a actuar con rapidez. Sin embargo, ante estas situaciones, lo más importante es actuar con cautela, desconfiar de ofertas demasiado buenas y evitar realizar pagos sin garantías legales.

Como recuerda el Banco de España, los delincuentes aprovechan la urgencia y la necesidad. Y es precisamente en estos contextos donde la precaución puede evitar grandes pérdidas económicas.