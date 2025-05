Estas tres formas de despedirte podrían ser improcedentes según un abogado

Que te despidan de tu trabajo es una cuestión que debe estar justificada a un mal comportamiento, acciones que afecten a la empresa entre otras pero hay tres formas de despido que podrían darse como improcentes o nulas.

¿Qué es un despido improcedente?

El despido improcedente o nulo se refiere a situaciones en las que la empresa finaliza la relación laboral sin una causa justificada o vulnerando derechos fundamentales del trabajador. Un despido se considera improcedente cuando la empresa no puede demostrar una causa legal válida o no ha seguido el procedimiento establecido por ley.

Los tres motivos que pueden hacer que tu despido sea nulo

El abogado laboralista Juanma Lorente, en su cuenta de TikTok, alerta sobre tres motivos de despido improcedente o incluso nulo que muchas empresas utilizan de forma indebida.

Negarse a hacer horas extra fuera del horario laboral

Según Lorente, si un trabajador finaliza su jornada laboral y la empresa le exige quedarse más tiempo sin que exista obligación legal o contractual de hacerlo, y este se niega, no puede ser despedido por ello. “Si al día siguiente te ponen un despido encima de la mesa, que sepas que ese despido puede ser improcedente o incluso nulo”, afirma el experto.

Cometer errores en funciones que no corresponden a tu puesto

El abogado aclara que cada empleado tiene asignadas unas tareas según su categoría. Si la empresa le obliga a realizar funciones ajenas a su puesto y el trabajador comete un error, no puede ser despedido por ello. “No pueden despedirte por cosas que no estás obligado a hacer”, subraya.

Coger varias bajas médicas seguidas

Lorente recuerda que las bajas laborales las emite un médico y no son algo que el trabajador “escoja”. Por tanto, sufrir varios periodos de incapacidad temporal no puede ser causa de despido. “Si te encuentras mal o tienes una mala racha, no es culpa tuya. No te pueden despedir por coger muchas bajas”, insiste.

"Si te despiden así, denuncia"

El abogado laborista Juanma Lorente recomienda presentar una demanda por despido improcedente si se sospecha que los motivos alegados por la empresa no son legales. “Hay muchas posibilidades de ganar el juicio y conseguir una indemnización o la readmisión”, indica.