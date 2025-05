Importante para los autónomos: este es el trámite que deben completar antes del 30 de junio

Los trabajadores autónomos en España deben estar atentos a una nueva obligación publicada recientemente por la Tesorería General de la Seguridad Social. A través de su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter), este organismo ha recordado a los autónomos la necesidad de comunicar el nuevo código CNAE-2025 antes del 30 de junio de 2025, una fecha que ya se aproxima y que no debe pasarse por alto. Esta actualización es esencial para mantener al día la información laboral y administrativa ante la Seguridad Social y afecta directamente a aspectos clave como las cotizaciones y las posibles bonificaciones.

¿Qué es el código CNAE y para qué sirve?

El CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) es un código numérico que clasifica las diferentes actividades profesionales y empresariales que se desarrollan en España. Este sistema permite a las administraciones públicas realizar estadísticas económicas y laborales más precisas. Según la propia Seguridad Social, el CNAE es esencial para definir correctamente a qué sector pertenece cada autónomo, algo que influye en su base de cotización, el acceso a determinadas ayudas e incluso en las prestaciones futuras que pudiera solicitar.

El cambio al CNAE-2025: una actualización necesaria

El cambio al nuevo CNAE-2025 busca reflejar de forma más precisa la realidad económica actual, adaptándose a los nuevos modelos de negocio, profesiones emergentes y a los cambios en el tejido productivo español. La anterior versión del CNAE lleva en vigor más de una década, por lo que esta actualización responde a una necesidad evidente de modernización. Aunque en muchos casos la conversión será automática, no siempre es así. Si tu actual código CNAE-2009 no tiene una equivalencia directa con el nuevo sistema, serás tú quien deba hacer el trámite de forma manual.

¿Cómo saber si necesitas hacer el trámite?

La Seguridad Social ha habilitado varias formas para que los autónomos comprueben y actualicen su código CNAE. Puedes acceder a tu área personal en el portal IMPORTASS, consultar el código actual y ver si tiene una correspondencia automática con el nuevo. Si existe más de una opción posible o tu actividad no encaja exactamente con ningún código nuevo, deberás indicar tú mismo el CNAE que mejor se adapte a tu actividad. Esto se puede hacer a través de:

La web oficial: importass.seg-social.gob.es

La app de la Seguridad Social

Presencialmente, con cita previa, en las oficinas del organismo

#Autónomo, debes comunicar el nuevo valor CNAE-2025 📊

📅 Antes del 30 de junio de 2025.

Puedes hacerlo desde la App y desde #IMPORTASS.https://t.co/KCGhl4YerY pic.twitter.com/qq6wObF9xJ — Información TGSS (@info_TGSS) May 22, 2025

Ignorar esta obligación administrativa puede tener consecuencias significativas. En primer lugar, podrías sufrir errores en la cotización, lo que afectaría directamente al cálculo de tus cuotas mensuales. Además, si el CNAE registrado no coincide con el del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), Hacienda podría enviarte un requerimiento por discrepancias fiscales. También existe el riesgo de que no puedas acceder correctamente a futuras ayudas, subvenciones o pensiones, si tu actividad no está bien registrada en los sistemas de la Seguridad Social.