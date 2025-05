¿Te han despedido o te vas? Esto es lo que tienes que revisar sí o sí

Acabar tu relación laboral con una empresa, ya sea de forma voluntaria o no, conlleva un derecho irrenunciable del que no te pueden privar. No importa si te han despedido o te has ido por tu cuenta, esto te correponde sí o sí.

Y es que la mayoría de despidos o “despedidas” voluntarias se realizan cuando el trabajador aún no ha disfrutado de todas sus vacaciones o ya lleva algunos días del mes en el que se marcha trabajados. Estas dos últimas cosas son clave a la hora de definir el finiquito, que te corresponde siempre independientemente de la situación en la que termines tu relación laboral con la empresa.

El finiquito incluye:

- Los días que has trabajado ese mes hasta que te has ido

- Las vacaciones no disfrutadas. Por ejemplo: si te vas antes de Navidad o verano, deberán pagarte los días correspondiente que no has disfrutado como libranza.

Tal y como explica el experto laboralista Juanma Lorente en su canal de TikTok, el finiquito no es un favor que te hace la empresa ni una compensación negociable, sino un derecho irrenunciable.

Revisa con atención

En este sentido estás en todo tu derecho a reclamar cantidades si detectas que no se te ha abonado todo lo que corresponde, como las vacaciones no disfrutadas o el prorrateo de la paga extra si aplica.

Lo más recomendable es leer el finiquito con calma una vez recibido y comprobar si se han computado todos los conceptos que se adeudan al trabajador -y, como siempre, consultar a un profesional si se tienen dudas-.