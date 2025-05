Ken Rogoff, un pope de la economía mundial: "Quienes creen que las criptomonedas son una estafa, están completamente equivocados"

Desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Reserva Federal, Kenneth Rogoff ha pasado años en instituciones clave que han moldeado el orden económico mundial liderado por el dólar. Ahora, advierte que el dominio del dólar ya no puede darse por sentado.

En su nuevo libro, "Our Dollar, Your Problem" ("Nuestro dólar, vuestro problema"), el economista de Harvard argumenta que el auge de China, las tensiones geopolíticas y la creciente influencia de las criptomonedas están erosionando la posición global de la moneda estadounidense.

En una entrevista con Bloomberg News, Rogoff habló sobre por qué las monedas digitales, alguna vez descartadas como una moda pasajera, llegaron para quedarse.

(La entrevista ha sido editada por razones de brevedad y claridad)

P: ¿Por qué incluyó un capítulo sobre criptomonedas en su libro?

R: Estamos pensando en el futuro, no solo en el pasado. El libro analiza profundamente la historia del ascenso del dólar tras la Segunda Guerra Mundial, incluyendo cómo llegó a tal nivel de dominio y cómo sus competidores quedaron atrás. Pero no es solo que el dólar llegara primero, sino que se volvió más dominante que cualquier otra moneda en la historia. Ahora lo veo en declive, erosionado por los bordes: el renminbi chino comienza a independizarse, el euro adquiere mayor importancia —algo que lleva ocurriendo ya una década—. Pero también está la cuestión de las criptomonedas, porque uno de los principales mercados del dólar es la economía subterránea global, donde el gobierno tiene menos control. Una pregunta común es si las criptomonedas pueden reemplazar al dólar. En la economía legal, no pueden. Ahí el gobierno tiene mucha influencia. Pero en la economía sumergida, por definición, su poder es mucho menor.

P: ¿Qué es exactamente la economía sumergida?

R: Depende del país. La mayor parte es evasión fiscal, que es masiva a nivel global. En las economías avanzadas promedia entre un 15% y un 20%. Estados Unidos está entre los más bajos, menos del 15%, pero en la mayoría de países avanzados, especialmente en Europa, es más alto. En economías en desarrollo puede llegar al 33% del PIB. Existe una zona gris entre actividades ilegales y la evasión fiscal. A veces se solapan. Pero gran parte es lo que muchos llaman mercado gris o economía en la sombra: pagos a cuidadores, pintores o entrenadores en efectivo, compras de inmuebles en efectivo. Luego están actividades claramente ilegales como tráfico de armas, trata de personas o drogas. Estas últimas son importantes, pero cuantitativamente menores que la evasión fiscal.

P: Usted argumenta en el libro que el bitcóin ya ha debilitado el dominio del dólar.

R: Sí, aunque las criptomonedas aún no penetran significativamente en la economía legal, sí están siendo cada vez más usadas en la economía sumergida global —principalmente para actividades criminales, pero sobre todo evasión fiscal y regulatoria—, donde antes el efectivo, especialmente dólares estadounidenses, era el rey. La idea de que las criptomonedas no tienen un valor fundamental para las transacciones simplemente es incorrecta. Además, varios países están utilizando criptomonedas para evadir sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.

P: ¿Cuáles son las implicaciones de esto?

R: La economía sumergida global representa aproximadamente un 20% del PIB mundial, según mi investigación y estudios del Banco Mundial. Este es un mercado enorme donde el dólar ha sido particularmente dominante.

P: ¿De qué manera la pérdida de dominio del dólar debido a las criptomonedas incrementa las tasas de interés para todos nosotros?

R: Una menor demanda de dólares en la economía sumergida global provoca incrementos en las tasas de interés estadounidenses, aunque este es solo uno de muchos factores que impulsan hoy en día la subida de tipos. El "privilegio exorbitante" de Estados Unidos, gracias a su moneda de reserva global, afecta a todas nuestras tasas de interés, no solo a los bonos del Tesoro, sino también hipotecas, préstamos para coches, estudios, etc.

Ken Rogoff, en el centro, en una charla del Fondo Monetario Internacional en 2003 / EFE

P: ¿La segunda implicación es la seguridad nacional?

R: Sí. En general, perder cuota de mercado del dólar dificulta que las autoridades estadounidenses monitoreen flujos financieros relevantes para la seguridad nacional. El dominio del dólar permite a Estados Unidos imponer sanciones. En la medida que las criptomonedas simplemente sustituyan los dólares en efectivo que ya eran difíciles de rastrear, no habría nuevos problemas. Pero cuando las criptomonedas permiten nuevos métodos para ocultar transacciones que antes pasaban por canales financieros normales, las implicaciones de seguridad nacional por pérdida de información son mucho mayores. Este desafío es especialmente difícil para los reguladores de EE.UU., dado que muchas regiones del mundo resienten lo que consideran un control excesivo estadounidense sobre el sistema financiero. Esto genera mayor diversificación hacia otros vehículos transaccionales, un tema que abordo extensamente en mi libro.

P: ¿Y la importancia de las criptomonedas seguirá creciendo?

R: Absolutamente. Las criptomonedas seguirán ganando terreno en las transacciones de la economía sumergida global. Hay personas que creen que el valor de las criptos va a dispararse indefinidamente, pero también están quienes, como Paul Krugman, Nouriel Roubini, Jamie Dimon o Warren Buffett, recientemente afirmaron que son solo una estafa. En el capítulo dedicado a las criptomonedas explico por qué eso es completamente incorrecto. Si la economía sumergida es cerca del 20% del PIB global, eso equivale, dependiendo del valor del dólar, a entre 20 y 25 billones de dólares. Y si una criptomoneda ofrece el medio de intercambio, eso es un valor fundamental. Tiene valor porque se usa en transacciones. Hay una gran parte de la economía que, incluso si se regulan fuertemente las criptomonedas, seguirá siendo difícil de controlar. Por tanto, no carecen de valor; al contrario, hay muchísimo en juego.