Natalia Lara, experta en finanzas: "El efectivo es la única forma de dinero que te da libertad real"

En un mundo cada vez más digitalizado, el uso del dinero en efectivo está disminuyendo rápidamente. Aunque muchos lo ven como una evolución natural hacia la comodidad y la modernidad, hay voces expertas que alertan de los riesgos que esto conlleva. Una de ellas es Natalia Lara, reconocida experta en finanzas, quien ha lanzado una seria advertencia en sus redes sociales sobre las consecuencias de eliminar el dinero en metálico. Según Lara, lo que se presenta como un avance tecnológico podría tener implicaciones profundas en la privacidad financiera, la libertad individual y el control social.

“Están intentando eliminar el efectivo de nuestras vidas y nadie está hablando de las consecuencias reales”, ha denunciado Lara en una publicación que se ha viralizado rápidamente. Para la experta, esta transformación no es inocente ni neutral, sino que responde a una agenda promovida por el Banco Central Europeo y las grandes entidades financieras, quienes empujan hacia una sociedad sin efectivo bajo el argumento de la eficiencia, pero sin explicar lo que se pierde por el camino.

Una experta advierte sobre la importancia de tener dinero en efectivo en casa. / EUROPA PRESS - Archivo

“La tecnología puede fallarnos en cualquier momento y dejarnos indefensos”, señala Lara, quien aconseja tener siempre una reserva de efectivo en casa. Aunque parezca una práctica del pasado, el metálico ofrece ventajas claras: no depende de electricidad ni conexión, es anónimo y no puede ser bloqueado por un tercero. En contraste, las tarjetas, aplicaciones bancarias y transferencias dejan un rastro digital completo de cada movimiento.

Privacidad financiera en jaque

Uno de los principales argumentos de Natalia Lara es que la desaparición del efectivo significa, en la práctica, la pérdida de nuestra privacidad financiera. “Cada movimiento queda perfectamente rastreado”, explica. Esto implica que las entidades bancarias y las autoridades podrían monitorizar, analizar y controlar todos nuestros hábitos de consumo, desde lo que compramos hasta cuándo y dónde lo hacemos.

Lara insiste en que esto no es una mera cuestión técnica, sino una cuestión de poder y control. A medida que se eliminan las opciones de pago, también se eliminan libertades individuales. “Cuando te quitan opciones, siempre pierdes libertad”, afirma tajante. Y aunque reconoce que pagar con tarjeta es cómodo, recuerda que el efectivo no requiere permiso de nadie para usarse y no depende de ninguna infraestructura tecnológica.