Te están quitando derechos y ni lo sabes: lo que no pueden hacerte en el trabajo

Cada vez son más las voces en redes sociales que denuncian irregularidades laborales que, aunque normalizadas, son totalmente ilegales. Un ejemplo reciente lo encontramos en la cuenta de Instagram @un_tio_legal_, que recuerda en uno de sus vídeos: “Tú trabajas, tú tienes derechos. No es un favor, es la ley”.

Esa frase funciona como recordatorio urgente para miles de trabajadores en España que siguen soportando retrasos en el pago del sueldo, descansos mal gestionados o contratos por debajo de la categoría profesional que realmente desempeñan. Todo eso —por mucho que se disimule— vulnera el Estatuto de los Trabajadores y puede denunciarse.

El sueldo no puede retrasarse: ni un día

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores es claro: el salario debe abonarse “puntualmente y en la fecha y lugar convenidos”. La ley no contempla que una empresa pueda retrasar pagos de forma sistemática alegando falta de liquidez, problemas administrativos o baja facturación.

Si el sueldo no llega cuando toca, el trabajador puede exigir el abono inmediato e incluso reclamar intereses por demora. Además, acumular impagos o retrasos continuados puede considerarse una causa justificada para romper el contrato laboral con derecho a indemnización.

Los descansos y las vacaciones no se negocian

Hay derechos que no se pueden renunciar ni pactar a la baja. Entre ellos, el descanso mínimo semanal (día y medio ininterrumpido), el descanso entre jornadas (mínimo de 12 horas) y la pausa durante la jornada laboral (al menos 15 minutos si se trabajan más de seis horas seguidas).

También lo son las vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a 30 días naturales de vacaciones al año, independientemente de su jornada. Como recordó @un_tio_legal_ en su vídeo: “No se reducen los días proporcionalmente porque trabajes menos horas o estés a media jornada. Eso es mentira y un engaño”.

Lo que sí se ajusta es el sueldo que se cobra durante esas vacaciones, en función de las horas contratadas, pero no los días.

Categoría profesional: lo que haces debe coincidir con lo que figura en tu contrato

Una de las trampas más extendidas en algunos sectores (especialmente hostelería, comercio o limpieza) es contratar a alguien como ayudante, auxiliar o aprendiz aunque en realidad desempeñe funciones de oficial, encargado o jefe de sección.

Esta práctica es ilegal. Según el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, la clasificación profesional debe hacerse conforme a “las tareas y funciones efectivamente realizadas”. No es algo simbólico: de esta categoría dependen el salario, la duración del periodo de prueba y otros derechos.

El trabajador puede exigir el reconocimiento de su verdadera categoría, y si la empresa se niega, iniciar el procedimiento judicial correspondiente.

Pantallazo de la nómina recibida por el empleado, con el concepto 'Nomina mes de abril maricon'. / / L. O.

La dignidad también está protegida por ley

El respeto a la dignidad, la integridad y la igualdad de trato no es un deseo ético: es un derecho legal. Lo recoge el artículo 4.2 del Estatuto y también la jurisprudencia más reciente.

En mayo de 2025, una sentencia condenó a una panadería de Coín (Málaga) a indemnizar con 14.000 euros a un trabajador al que se le añadió un insulto homófobo en su nómina. El tribunal consideró que se habían vulnerado gravemente sus derechos fundamentales.

Comentarios humillantes, amenazas, presiones excesivas o trato discriminatorio no forman parte de ninguna jerarquía laboral legítima. Si ocurren, se pueden —y deben— denunciar.

Tienes derecho a reclamar: no necesitas permiso

Cuando se vulneran derechos laborales, lo primero que suele fallar es la información. Muchos empleados no saben que pueden actuar. Otros creen que hacerlo es “de mal compañero” o que se quedarán sin empleo.

Pero la ley está de su parte. Si se incumplen obligaciones salariales, de jornada o de categoría profesional, el trabajador puede:

Reclamar por escrito a la empresa (se recomienda usar burofax).

(se recomienda usar burofax). Acudir a la Inspección de Trabajo.

Consultar con un abogado laboralista o sindicato.

Denunciar ante el juzgado de lo social.

El propio Ministerio de Trabajo dispone de canales oficiales para denunciar irregularidades de forma confidencial y sin necesidad de abogado en la fase inicial (mites.gob.es).

Tus derechos no son un extra. Están recogidos por ley. Que te den trabajo no implica que puedan tratarte como quieran. Y si alguien lo hace, recuerda: no tienes que soportarlo.