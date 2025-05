¿Tu carta de despido parece ciencia ficción? Esto es lo que debes hacer si te ocurre

🎙️ Soy Miguel, abogado laboralista, y hoy te aclaro una de las dudas que más me preguntáis: 💥 ¿Pueden despedirte por cualquier cosa? 🙅‍♂️ No. En España el despido no es libre: 📜 Solo puedes ser despedido por causas legales y justificadas. 🚨 Pero muchas veces... 📩 Te llega una carta de despido con motivos inventados. 👉 ¿Por qué? Porque decir “me cae mal” no es motivo válido según la ley. Y como necesitan justificarlo… se lo inventan. ⚖️ Si los motivos de la carta no son ciertos o no se pueden probar, ✅ ¡Puedes ganar tu demanda! Y la empresa tendrá que: 🔁 Readmitirte o 💸 Indemnizarte. 📌 Este es el truco que muchas empresas usan para cubrirse. No caigas en la trampa. 📲 Sígueme para conocer tus derechos y lo que la ley realmente dice.