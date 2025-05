¿Fichas horas de menos? Esta es la razón por la que nunca debes hacerlo

Un abogado laboralista da las claves para poder reclamar derechos a tu empresa: es una práctica muy común que en el registro de horas los empleados fichen las 8 que les corresponde y no cuando hacen de más. Este error, señalan los abogados laboralistas, es grave; supone destruir una prueba básica que puede ser determinante en un juicio por tus derechos laborales.

¿Reclamas tus derechos verbalmente? Graba la conversación

Lo mismo ocurre cuando se tiene una conversación con el jefe o el gerente para reclamar dichos derechos; recuerda que puedes grabar la conversación para utilizarla como prueba. Si no lo haces y al día siguiente te ponen de patitas en la calle por reclamar unas horas extra o cualquier otro derecho, tu abogado lo tendrá difícil de cara al juicio.

Cuidado con lo que firmas: no todo es lo que parece

Y evidentemente, el tercer consejo que señala el experto laboralista Juanma Lorente es esencial y básico en cualquier otro aspecto de la vida: no firmes absolutamente nada que no hayas leído. "He visto muchas bajas voluntarias metidas como papeles de despido", señala el experto.

No se trata solo de derechos, sino de pruebas

En muchos casos, los juicios laborales no se ganan por tener la razón, sino por contar con pruebas que lo respalden. Registrar correctamente las horas extra, grabar conversaciones importantes y leer detenidamente antes de firmar cualquier documento son acciones clave para protegerte frente a posibles abusos laborales. Como señala el abogado, no se trata solo de reclamar: se trata de saber cómo hacerlo para que la justicia pueda actuar a tu favor.