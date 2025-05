Este es el porcentaje que pueden embargarte de la pensión de jubilación: conoce los límites

En España, las pensiones de jubilación están protegidas contra embargos en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta protección no es absoluta. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607, establece que no se puede embargar el salario, sueldo o pensión que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto implica que, si tu pensión es igual o inferior al SMI, nadie puede embargarla. Pero hay excepciones importantes que debes conocer.

A partir de esa cantidad mínima protegida, los tramos de pensión que excedan el SMI sí pueden ser embargados, y se hace según un sistema progresivo de porcentajes. Cuanto mayor sea el exceso sobre el SMI, mayor será el porcentaje que podrá embargarse. Estos son los tramos establecidos por la ley:

Entre el SMI y el doble del SMI: 30% de embargo

Entre el doble y el triple del SMI: 50%

Entre el triple y el cuádruple del SMI: 60%

Entre el cuádruple y el quíntuple del SMI: 75%

Más allá del quíntuple del SMI: 90%

Esto quiere decir que si percibes una pensión de, por ejemplo, 2.500 euros, los primeros 1.184 euros están completamente protegidos. Pero los siguientes tramos no lo están, y se aplican los porcentajes de embargo según el exceso que representan. En este ejemplo concreto, se te podría embargar el 30% de los siguientes 1.184 euros (355,20 euros) y el 50% de los últimos 132 euros (66 euros), dando un total de 421,20 euros mensuales de embargo.

Excepciones

A pesar de que estas reglas protegen el mínimo necesario para la subsistencia, hay dos excepciones importantes en las que la pensión puede embargarse incluso si no alcanza el SMI. La primera se refiere a deudas por pensiones alimenticias, como puede ser el impago de manutención a hijos o exparejas. En estos casos, es el propio tribunal quien determina cuánto se puede embargar, sin estar limitado por el SMI. La segunda excepción afecta a los reintegros de prestaciones indebidas reclamadas por la Seguridad Social. El Real Decreto 148/1996 permite embargar un porcentaje de la pensión aunque esté por debajo del SMI, en función de la cuantía de la pensión:

Entre el 10% y el 14% si la pensión es inferior a la mínima para mayores de 65 años.

Entre el 15% y el 20% si se sitúa entre la mínima y la mitad de la máxima.

Entre el 21% y el 30% si es igual o superior a la mitad de la pensión máxima.

Hacienda y la Seguridad Social actúan conforme a estas normas cuando un ciudadano mantiene deudas pendientes con la Administración, incluso si su única fuente de ingresos es su pensión. Eso sí, no pueden embargar el 100% de la pensión, sino que deben respetar siempre el límite de inembargabilidad establecido en función del SMI y los tramos definidos.

Además, la normativa aclara que si el pensionista vive con cargas familiares, se podrá aplicar una reducción de entre el 10% y el 15% en los porcentajes de embargo de cada tramo, salvo en el tramo que supera cinco veces el SMI. Esto representa una protección adicional para aquellos jubilados que, a pesar de no estar en activo, continúan siendo responsables del sustento de otras personas a su cargo.