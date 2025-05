¿Has recibido una llamada perdida sospechosa? Podrías estar a punto de caer en una estafa

Es probable que tú mismo lo hayas vivido. Estás en el trabajo, en el cine, o simplemente durmiendo. Miras el móvil y ves varias llamadas perdidas de un número que no reconoces. Llamadas breves, insistentes, espaciadas a lo largo del día. Instintivamente, devuelves la llamada. ¿Y si es una emergencia? ¿Y si alguien necesita ayuda? Pero no. Lo que acabas de hacer es caer —sin saberlo— en una estafa tan sencilla como peligrosa: el timo de la llamada perdida. Y sí, sigue funcionando. Tanto, que la Guardia Civil ha vuelto a alertar sobre su repunte.

Lo han explicado recientemente desde cuentas de ciberseguridad como la de María Aperador, criminóloga especializada en este tipo de delitos digitales, quien recuerda que la víctima más habitual suele ser una persona mayor, preocupada, sola… o simplemente confiada.

El “modus operandi”: así te atrapan

No hay tecnología sofisticada. No hay ingeniería social compleja. Solo un par de llamadas perdidas y el poder de la psicología.

Los estafadores te llaman varias veces con números que, a simple vista, parecen normales. A menudo lo hacen a horas clave: cuando estás ocupado o cuando sabes que no puedes responder. El objetivo es crear intriga, una pequeña ansiedad que te empuje a devolver esa llamada sin pensar demasiado.

El problema es que al hacerlo estás marcando un número de tarificación especial o con prefijo internacional, con tarifas elevadas. Y parte de ese dinero termina, directa o indirectamente, en manos de los delincuentes.

Estos son los números que nunca deberías devolver

Según las últimas alertas, los prefijos que suelen utilizar con más frecuencia en este tipo de fraude son:

+355 (Albania)

(Albania) +225 (Costa de Marfil)

(Costa de Marfil) +233 (Ghana)

(Ghana) +234 (Nigeria)

(Nigeria) 803, 806, 807 (tarificación especial en España)

Por supuesto, no todos los números con estos prefijos son estafas. Pero si no esperas una llamada del extranjero o de un servicio especial, la recomendación es clara: no devuelvas la llamada. Al menos no sin antes buscar ese número en internet o consultarlo con alguien de confianza.

“Mi madre devolvió la llamada sin saberlo y luego llegó la factura”

Este tipo de testimonios son cada vez más comunes. Personas que, sin ninguna mala intención, devuelven una llamada y se encuentran, semanas después, con cargos extra en su factura. A veces son unos pocos euros. Otras, cantidades que duelen más de lo que uno quisiera reconocer.

Y es que nadie se imagina que un simple gesto —un toque de pantalla— pueda acabar convirtiéndose en una factura inflada y una sensación de impotencia. Por eso es tan importante hablar de ello. Compartirlo. Avisar, especialmente, a quienes menos acostumbrados están a este tipo de trampas: nuestros mayores, pero también personas confiadas o despistadas.

El Banco de España advierte de los pisos baratos: cuidado con las transferencias / Eva Abril

Cómo protegerte (y proteger a los tuyos)

Desconfía de lo desconocido : si no conoces el número y no estás esperando una llamada, no devuelvas la llamada inmediatamente. Busca primero el número en Google.

: si no conoces el número y no estás esperando una llamada, no devuelvas la llamada inmediatamente. Busca primero el número en Google. Instala apps de identificación de llamadas como TrueCaller o Hiya. Suelen alertarte si un número ha sido reportado por otros usuarios.

como TrueCaller o Hiya. Suelen alertarte si un número ha sido reportado por otros usuarios. Habla con tu familia : A veces, una simple conversación puede evitar que alguien caiga. Explica esta estafa a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos.

: A veces, una simple conversación puede evitar que alguien caiga. Explica esta estafa a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos. Revisa la factura telefónica con frecuencia. Si ves cargos sospechosos, llama a tu operador y, si es necesario, denuncia.

con frecuencia. Si ves cargos sospechosos, llama a tu operador y, si es necesario, denuncia. Bloquea los números sospechosos que te llamen repetidamente sin motivo. Así evitarás nuevas tentativas.

Un último consejo

Internet y el teléfono son herramientas maravillosas, pero también escenarios de nuevas formas de engaño. Estafas como esta no son las más sofisticadas, pero sí de las más efectivas. Y eso debería hacernos reflexionar.

Porque no se trata solo de evitar que nos roben unos euros. Se trata de defender la confianza, de proteger a los que tenemos cerca, y de no dejar que lo digital se convierta en una selva donde solo gana el más desconfiado.

Así que si alguna vez ves una llamada perdida de un número raro… respira. No devuelvas la llamada. Y sobre todo, cuéntaselo a alguien más. Tal vez, sin saberlo, le estés ahorrando un disgusto.