Tu empresa puede estar grabándote ahora mismo... y es legal: esto es lo que dice la ley

Te puede incomodar. Te puede parecer una invasión. Pero lo cierto es que sí, tu empresa puede grabarte mientras trabajas. Eso sí, no de cualquier forma. La videovigilancia en el entorno laboral está permitida por ley en España, siempre y cuando se respeten unas condiciones muy concretas. Y no cumplirlas puede dejar a la empresa en una situación complicada ante la ley.

El Estatuto de los Trabajadores lo permite: el empleador tiene derecho a tomar medidas para supervisar que se están cumpliendo las obligaciones laborales. Pero ese derecho no está por encima de tu privacidad.

¿Cuándo es legal que te graben en el trabajo?

Hay cuatro reglas de oro que marcan la diferencia entre una cámara legal y una que vulnera tus derechos:

Debe existir aviso previo. No pueden grabarte en secreto. La empresa tiene que informar claramente, con carteles visibles o por escrito, de que hay cámaras en funcionamiento. No puede grabar audio. Salvo en casos muy excepcionales, grabar sonido está totalmente prohibido. No puede colocarse en cualquier sitio. Las cámaras no pueden instalarse en baños, vestuarios o zonas de descanso. Si lo hacen, se enfrentan a sanciones graves. Debe tener una finalidad laboral. Las grabaciones deben justificarse por motivos relacionados con la seguridad o el control del desempeño, nunca para vigilarte sin razón.

Si no cumple la norma, no vale como prueba

Un dato clave: si la grabación no cumple estos requisitos, no podrá usarse como prueba para sancionarte o despedirte. La Agencia Española de Protección de Datos y la jurisprudencia de los tribunales ya lo han dejado claro en numerosas ocasiones.

De hecho, ha habido casos en los que se ha anulado un despido porque la empresa no informó de que estaba grabando o utilizó imágenes con sonido sin autorización. También hay sentencias que han validado despidos cuando las cámaras estaban bien señalizadas y se usaban con proporcionalidad, como ocurrió en una empresa que había sufrido robos y colocó cámaras enfocando a los accesos al almacén.

¿Y si la empresa lo hace mal?

Si se instalan cámaras sin informar, graban donde no deben o se exceden en su uso, la empresa puede ser sancionada con multas que van desde los 600 hasta los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además, esas imágenes podrían ser consideradas ilícitas y quedar automáticamente fuera de cualquier juicio laboral.

¿Qué puedes hacer si te sientes vigilado en exceso?

Si sospechas que te están grabando sin cumplir con la ley, no te calles. Puedes:

Pedir información formalmente a tu empresa sobre el sistema de videovigilancia.

Consultar con un delegado sindical o un abogado laboralista.

Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), incluso de forma anónima.

Nadie debería sentirse observado cada segundo sin saberlo, y la ley está ahí para equilibrar el control empresarial con tu derecho a la intimidad.

La cámara te mira… y puede ser legal

No, no estás paranoico. Y sí, tu empresa puede tener cámaras. Pero solo si cumple la ley. Y esa ley te protege. Por eso, la próxima vez que veas un objetivo apuntando a tu escritorio, hazte esta pregunta: ¿me avisaron? ¿Graba audio? ¿Está en una zona permitida? Si la respuesta es no… entonces quien está haciendo mal las cosas no eres tú.

Porque trabajar con dignidad también significa trabajar sin miedo. Y tu espacio, aunque sea laboral, sigue siendo tuyo.