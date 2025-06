Advertencia del Banco de España a los que encuentran una ganga de piso: cuidado con estas transferencias

Ya sea para alquilar un apartamento en verano o para encontrar una vivienda habitual, es cada vez más común recurrir a portales inmobiliarios. El Banco de España ha lanzado una seria advertencia: si ves una ganga en alquiler, extrema las precauciones, especialmente si te piden una transferencia bancaria como señal antes de firmar un contrato. Esta modalidad de pago, aunque habitual, puede ser un arma de doble filo, utilizada por estafadores para aprovecharse de la desesperación de quienes buscan piso.

La estafa de la reserva

Con el aumento del precio del alquiler y la escasez de inmuebles disponibles, muchos usuarios se lanzan rápidamente a cerrar tratos que parecen demasiado buenos para dejarlos escapar. En estos casos, el Banco de España alerta sobre prácticas fraudulentas que han proliferado en los últimos meses. En concreto, se han detectado anuncios falsos de viviendas a precios inusualmente bajos, que piden una transferencia previa como garantía de reserva. El resultado es casi siempre el mismo: el dinero desaparece y no hay rastro del supuesto arrendador.

Las señales de que es una estafa

Entre las señales de alarma más frecuentes están las fotos de calidad profesional que parecen sacadas de una revista, textos con errores gramaticales, comunicación exclusivamente por correo electrónico y, lo más importante, la exigencia de una transferencia bancaria por adelantado. En muchos casos, el supuesto propietario asegura estar en el extranjero y no poder enseñar el piso en persona. Esta excusa es recurrente en las estafas, ya que impide cualquier contacto directo y real con el inmueble.

El banco de España advierte sobre las estafas en el alquiler de pisos. / David Zorrakino - Europa Press

El problema con las transferencias

El problema principal con las transferencias, advierte el Banco de España, es que son mandatos de pago irrevocables. Es decir, una vez que se ejecutan, no pueden cancelarse ni recuperarse, salvo en dos situaciones muy concretas: que el beneficiario devuelva el dinero voluntariamente, o que un juez ordene la devolución. Ni el banco emisor ni el receptor están obligados a reembolsar el dinero si el cliente autorizó la operación. Esto hace que, en caso de fraude, sea extremadamente difícil recuperar el importe perdido.

Qué hacer si ya te han estafado

En caso de que se haya caído en la trampa, el Banco de España recomienda actuar con rapidez. Lo primero es contactar inmediatamente con el banco, ya que si la operación no se ha completado aún, existe una pequeña posibilidad de bloquearla. En paralelo, es fundamental denunciar el hecho ante la policía, aportando todas las pruebas posibles: emails, capturas de pantalla del anuncio, conversaciones, etc. Aunque no se garantice la devolución del dinero, estos pasos son esenciales para intentar identificar al estafador y evitar que siga engañando a más personas.

Además de evitar transferencias, el Banco de España y organizaciones como la OCU recomiendan buscar formas de pago alternativas más seguras. Una opción es la domiciliación bancaria, que permite hacer pagos mensuales controlados y ofrece mayor trazabilidad, además de la posibilidad de anular recibos indebidos. También se aconseja el uso de plataformas de pago con protección al comprador, como PayPal, que ofrecen mayor garantía ante posibles fraudes.