¿Te llaman del colegio porque tu hijo está enfermo? Esto es lo que puedes hacer sin pedir vacaciones

Imagina que estás en plena jornada laboral y suena el teléfono. Es el colegio de tu hijo. Se ha puesto malo de repente y necesitan que alguien vaya a recogerlo. Tú eres el único disponible… pero no sabes si puedes irte del trabajo sin que eso te traiga problemas. La buena noticia es que sí puedes. De hecho, la ley te respalda.

Se trata del permiso por fuerza mayor por motivos familiares, un derecho laboral que muy pocos trabajadores conocen, pero que puede sacarte de más de un apuro cuando surge una urgencia personal.

¿Qué es el permiso por fuerza mayor y cuándo se puede usar?

Este permiso fue incorporado al Estatuto de los Trabajadores (art. 37.9) en 2023 y está pensado para situaciones urgentes e imprevistas que afectan a familiares o personas convivientes. No hablamos de una simple cita médica programada, sino de casos como:

Tu hijo se pone enfermo en el colegio y tienes que ir a por él.

Tu padre necesita ser llevado de urgencias al médico.

Tu pareja ha sufrido una caída en casa y requiere atención inmediata.

Lo más importante: no necesitas autorización previa de la empresa. Puedes avisar después, siempre que justifiques la ausencia con un documento (por ejemplo, el parte médico o un justificante del centro escolar).

¿Cuánto dura y cómo se disfruta este permiso?

La ley establece que tienes derecho a hasta 4 días laborables al año, y aquí viene lo interesante: puedes fraccionarlos por horas.

Eso significa que no tienes que gastar un día completo si solo necesitas salir dos horas para atender una urgencia. Puedes ir acumulando esos ratos conforme los necesites.

Un ejemplo práctico: si un día sales del trabajo a las 13:00 h para recoger a tu hija enferma y regresas al día siguiente, solo contabilizas ese medio día. El resto del permiso sigue disponible para otras situaciones.

¿Me lo pagan? Sí, es un permiso retribuido

A diferencia de otros permisos que descuentan salario o que requieren vacaciones, este está totalmente remunerado. Durante las horas o días que faltes por este motivo, la empresa debe seguir pagándote tu sueldo como si hubieras trabajado.

Esto es clave: no estás pidiendo un favor, estás ejerciendo un derecho que la ley reconoce y protege.

¿Qué debo presentar para justificarlo?

No basta con decir que tu hijo estaba malo. Aunque no necesitas autorización previa, sí estás obligado a justificar la ausencia después. Puedes presentar:

Un justificante del médico.

Una nota del centro escolar.

Cualquier otro documento que acredite la urgencia familiar.

No hace falta que sea nada elaborado ni con firma electrónica, pero sí que demuestre que la situación era real y requería tu presencia.

¿Quién puede utilizar este permiso?

Este permiso está pensado para cuidadores y personas con responsabilidades familiares. No es necesario que el familiar esté empadronado contigo, pero sí debe haber una relación de convivencia o dependencia razonable. Aunque el ejemplo más habitual es el de hijos menores, también puede aplicarse a padres, parejas o personas mayores a tu cargo.

¿Puedo acumularlo o trasladarlo a otro año?

No. Los 4 días son anuales y no acumulables. Si no los utilizas durante el año natural, se pierden. Por eso es importante saber que están ahí, disponibles, para cuando realmente los necesites.

🆘 Hablamos del permiso por fuerza mayor: 🔹 Puedes usarlo por horas 🔹 Tienes hasta 4 días laborables al año 🔹 No necesitas permiso de la empresa, solo justificarlo después 🔹 Y sí, es retribuido: te tienen que pagar ese tiempo 📌 ¿Ejemplos? ✅ Recoger a tu hijo enfermo del cole ✅ Acompañar a tus padres al médico si no hay alternativa ✅ Quedarte en casa porque tu peque ha pasado mala noche 💼 Es un derecho.

Un derecho aún poco conocido, pero muy valioso

Muchos trabajadores siguen creyendo que deben pedir permiso o usar vacaciones cuando ocurre una emergencia en casa. Pero la realidad es otra: tienes derecho a ausentarte sin perder salario y sin necesidad de que la empresa lo apruebe de antemano.

Este permiso representa un pequeño avance en la conciliación laboral y familiar, algo especialmente importante en un contexto donde cada vez más personas cuidan de hijos, padres mayores o personas dependientes.

Así que ya lo sabes: si te llaman del cole o surge una urgencia en casa, puedes salir del trabajo con tranquilidad. No estás incumpliendo, estás protegiendo lo que más importa… y la ley está de tu parte.