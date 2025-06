Confirmado por la Seguridad Social: la ayuda de 600 euros que puedes cobrar si cumples estos requisitos

En medio de un contexto económico que plantea importantes retos para muchas familias en España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene como uno de los principales instrumentos del Gobierno para garantizar una renta básica a quienes más lo necesitan. Y es que, el IMV no es una ayuda económica puntual. Esta prestación es un derecho permanente que forma parte del sistema de la Seguridad Social.

Requisitos para cobrar el IMV

Para poder acceder al IMV, es necesario cumplir una serie de condiciones específicas. En 2025, podrán solicitarlo personas desempleadas mayores de 30 años que hayan vivido de forma independiente durante al menos un año. También se exige tener residencia legal y continuada en España durante los últimos 12 meses, estar inscrito como demandante de empleo, y que los ingresos y patrimonio del solicitante o de su unidad de convivencia estén por debajo de los umbrales establecidos por la Seguridad Social.

Qué hacer si no quieres perder el Ingreso Mínimo Vital (IMV) / Eva Abril

Estos umbrales varían según el número de personas que forman la unidad de convivencia. Por ejemplo, para una persona sola, el ingreso anual no debe superar los 6.929,02 euros, mientras que una unidad familiar con cuatro miembros no debe pasar de los 15.021 euros anuales. Es importante señalar que también se consideran aspectos como la discapacidad, la existencia de menores a cargo o si se trata de una unidad monoparental, ya que estos factores influyen en la cuantía de la ayuda.

¿Cuánto se cobra?

El importe base del IMV para una persona sola en 2025 es de 658,81 euros al mes, lo que garantiza un nivel mínimo de ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros. Sin embargo, este importe puede variar. El sistema está diseñado para adaptarse a la realidad de cada beneficiario: si la persona tiene algún ingreso parcial, el IMV se ajusta para cubrir la diferencia hasta alcanzar esa cuantía mensual. A esto pueden sumarse complementos por hijos a cargo (entre 57 y 115 euros), discapacidad (+22%), o por ser una unidad monoparental (también un 22% adicional).

Así, esta prestación no es una ayuda fija para todos, sino que se adapta a cada situación particular. Lo que se garantiza es que, si los ingresos no alcanzan el umbral mínimo establecido, el Estado cubrirá esa diferencia hasta completar los 658,81 euros mensuales. De esta forma, quienes no tienen ninguna fuente de ingresos o perciben una cantidad muy baja, pueden acceder a esta ayuda de más de 600 euros al mes, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Cómo solicitar el IMV

Para solicitar el IMV existen dos vías principales: online, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (usando Cl@ve o certificado digital), o de forma presencial, pidiendo cita en una oficina de la Seguridad Social. Entre la documentación necesaria se encuentran el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento, justificantes de ingresos y patrimonio, así como la constancia de estar registrado como demandante de empleo. Es esencial cumplir con todos los requisitos para evitar retrasos o rechazos en la tramitación.