Las grandes mentiras de las empresas para despedir, según un experto en derecho laboral

Que te despidan nunca es agradable, pero lo es menos aún si la empresa lo hace con mentiras y sin respetar tus derechos. En este contexto, el experto en derecho laboral Juanma Lorente, conocido por su canal de TikTok, ha revelado las dos grandes mentiras que las empresas utilizan habitualmente al despedir a sus empleados. Según advierte, creer estas afirmaciones puede costarte la posibilidad de reclamar, quedarte sin indemnización y sin protección legal.

Estas estrategias, aunque parecen inofensivas, están diseñadas para ganar tiempo y desactivar la reacción del trabajador despedido, que muchas veces no conoce los plazos ni los derechos que le amparan. Y es que, en el despido, los días cuentan, y dejar pasar el tiempo por confiar en la buena fe de la empresa puede tener consecuencias muy graves.

Mentira nº 1: “No hay faena, pero en 2 o 3 meses te volvemos a contratar”

Según explica Juanma Lorente, esta es la mentira más común, aunque no la más grave. Cuando la empresa comunica el despido a un trabajador, le dice que es una situación temporal, que “no hay faena”, pero que en dos o tres meses volverá a llamarlo para reincorporarse. Esto genera una falsa sensación de seguridad en el trabajador, que decide no demandar ni reclamar indemnización, convencido de que recuperará su puesto en breve.

Las grandes mentiras de las empresas para despedir / INFORMACIÓN

El problema es que esa promesa no tiene ningún valor legal. La empresa no está obligada a contratar de nuevo al trabajador pasado ese tiempo. Y para entonces, ya habrán pasado los 20 días hábiles que la ley establece para presentar una demanda por despido. Es decir, si el empresario no cumple su palabra, el trabajador ya no podrá reclamar absolutamente nada: ni indemnización, ni salarios pendientes, ni declaración de despido improcedente o nulo.

Mentira nº 2: “Te vamos a pasar a la mutua, no te preocupes”

La segunda gran mentira es más grave y más dañina para el trabajador, especialmente si este se encuentra de baja médica en el momento del despido. En esta situación, la empresa puede decir algo como: “Te vamos a pasar a la mutua, no te preocupes, seguirás cobrando y nosotros ya no te pagamos”. A primera vista, puede parecer que no cambia mucho, pero en realidad, esto solo beneficia a la empresa.

Lo que ocurre en estos casos es que, al despedir al trabajador mientras está de baja y derivar el pago a la mutua, la empresa deja de pagar su parte, pero la prestación que cobra el trabajador sale del paro, es decir, consume su derecho al desempleo. Además, se trata de una práctica legalmente muy dudosa, ya que despedir a un trabajador en situación de baja médica puede constituir un despido nulo.

Tal como explica Lorente, cuando estás de baja, la empresa tiene la obligación de mantener tu relación laboral y seguir pagándote. Si decide finalizar el contrato en ese periodo y no hay una justificación objetiva clara, debes demandar, porque puedes tener derecho a ser readmitido con todos los salarios de tramitación.