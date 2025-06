¿Te han mandado a casa antes en el trabajo? No estás obligado a recuperar esas horas

En el ámbito laboral, muchas veces los trabajadores aceptan decisiones de sus jefes sin cuestionarlas, por desconocimiento o miedo a represalias. Una situación habitual ocurre cuando el empleador, sin previo aviso, decide enviar al trabajador a casa antes de finalizar su jornada. Lo más común es que, posteriormente, le pida recuperar esas horas en otro momento. Sin embargo, esto no siempre es legal. Así lo explica el abogado laboralista responsable del canal "Un tío legal", especializado en derecho del trabajo y con miles de seguidores en Instagram.

Según aclara el experto basándose en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, si el empleador manda a un trabajador a casa antes de tiempo sin previo aviso, no puede exigirle que recupere esas horas en otro día.

Artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores

Este artículo establece que “si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez los haya ofrecido y esté disponible por causa imputable al empresario, este conservará el derecho a su salario”. En otras palabras, si la ausencia de trabajo no es culpa del trabajador, sino de una decisión empresarial o un fallo organizativo, la jornada se considera efectivamente trabajada a todos los efectos. Y, por tanto, no hay que recuperar las horas.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre recuperar las horas en el trabajo. / pixabay

El abogado señala que muchos trabajadores acceden a devolver esas horas por desconocimiento, creyendo que la empresa tiene derecho a reorganizar su tiempo sin restricciones. Sin embargo, la ley protege al empleado en este tipo de situaciones. Si no ha mediado un cambio de horario comunicado con antelación, no existe obligación de recuperar nada.

La importancia del preaviso

La única situación en la que el empresario puede cambiar el horario y pedir al trabajador que recupere horas es cuando se hace con la debida antelación. Según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el cambio de jornada o modificación de horarios debe ser notificado con al menos 5 días de antelación si no se ha pactado otro plazo en convenio o contrato.

Por tanto, si el empleador no comunica con ese preaviso que el horario cambiará, cualquier alteración que impida al trabajador cumplir su jornada se considera una causa imputable a la empresa, y por lo tanto, no hay que devolver ni una sola hora.

¿Qué ocurre si el jefe exige recuperar las horas?

En caso de conflicto, el abogado recomienda que el trabajador documente todo por escrito, incluyendo mensajes, correos o instrucciones orales que pueda registrar. Esto servirá como prueba si el caso termina en una reclamación ante la Inspección de Trabajo o incluso en los tribunales.