Esto es lo que debes hacer para ser un empresario de éxito según Richard Gracia: "Son habilidades que mucha gente descuida"

Adquirir conocimientos y formarse en comunicación y ventas resultan determinantes para conseguir éxito y dinero, según el inversor y empresario Richard Gracia, que en el libro "El Método Rico" junto a su hermano Diego Gracia, ofrece una guía definitiva para prosperar financieramente.

¿Quién es Richard Gracia?

Richard Gracia es mucho más que un autor de libros sobre finanzas. Es ingeniero de formación, empresario, inversor, profesor y ha ocupado puestos de responsabilidad en multinacionales por todo el mundo: España, Reino Unido, Perú, Suiza y Alemania.

Tras una etapa como alto directivo en empresas como First Solar, Cabify o Pavigym, decidió emprender y fundó el marketplace de servicios domésticos más importante de España. A día de hoy, ha cofundado varias compañías de éxito y se ha consolidado como un referente en mentalidad financiera y emprendimiento global.

Adquirir conocimientos para alcanzar el éxito

En "El Método Rico", el experto señala que una forma de acceder al conocimiento es la lectura. “Leer es un recurso gratuito actualmente que solo requiere invertir tiempo. Curiosamente, apenas lo hacemos, cuando es la mejor manera de conseguir conocimientos acerca de cualquier campo”.

Antes de “realizar cualquier tarea en la que no somos expertos recurrimos a internet, a YouTube o Google para que solucionen nuestras dudas”, reflexiona.

Alcanzar el éxito sin pasar por la universidad

El experto señala que hay muchas formas de adquirir conocimiento. “Tenemos multitud de casos de personas exitosas que no tuvieron un diploma universitario porque su situación no se lo permitía o por diferentes razones. Lo importante es quedarnos con que, aunque no tengamos recursos ni acceso a grandes universidades, podemos formarnos nosotros mismos para llegar al éxito. La experiencia y la lectura son nuestra mejor arma de aprendizaje”.

Es posible alcanzar el éxito sin pasar por la universidad, insiste, aunque para ello se requiere “trabajar duro, un poco de ingenio y un buen plan estratégico”.

Habilidades en comunicación y ventas

Mucha gente descuida las habilidades de comunicación y ventas. "Domina ambas cualidades y serás un gran comunicador", dice. Esta combinación ganadora es esencial para vender un producto o servicio, para tratar con un inversor, negociar con un proveedor o motivar a un equipo.

Existen estudios que demuestran que el 55% del impacto de nuestra comunicación proviene del lenguaje corporal, el 35% de cómo hablamos y solo el 10% de lo que realmente decimos, menciona el experto. Patrones que cumplen los líderes empresariales más conocidos. “Esto no es casualidad, la mayoría lo ha trabajado, entrenado y mejorado durante años”, afirma.