Los 5 abusos laborales más comunes que no debes permitir: el Estatuto de los Trabajadores te ampara

En el día a día laboral, es común que muchos trabajadores se enfrenten a situaciones injustas sin saber que, en realidad, sus derechos están siendo vulnerados. Algunas prácticas que ya están normalizadas son ilegales según el Estatuto de los Trabajadores. El abogado laboralista responsable del canal de Instagram Un Tío Legal denuncia estos abusos y explica, con base legal, qué puede y qué no puede hacer una empresa.

Cambio horario

Uno de los ejemplos más frecuentes es el cambio de horario sin previo aviso. Muchas empresas comunican de un día para otro que el trabajador debe modificar su turno, algo quees completamente ilegal. Según el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier cambio de horario debe ser notificado con al menos cinco días de antelación. El incumplimiento de este preaviso puede ser motivo de denuncia, ya que afecta directamente a la conciliación familiar y la planificación personal del trabajador.

Recuperar horas

Otro abuso común es el clásico: “Hoy no hay mucho trabajo, vete antes y ya lo recuperas otro día”. Aunque muchas empresas lo presentan como algo informal y lógico, lo cierto es que es ilegal. El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores establece que si el trabajador está disponible para trabajar y no puede hacerlo por causas imputables a la empresa, esas horas deben abonarse igualmente. Por tanto, si la empresa decide enviarte a casa por falta de actividad, no puede obligarte a recuperarlas después. Simplemente, te las tiene que pagar.

Horas extra

Las horas extra son otro campo donde abundan los abusos. Algunos jefes presionan a sus empleados para que trabajen más allá de su jornada, alegando que es necesario, que "todos lo hacen" o que "es lo normal". Sin embargo, el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores es claro: las horas extraordinarias son voluntarias, y nadie está obligado a hacerlas, salvo que estén pactadas en convenio o contrato.

No dejes que tu jefe se aproveche de ti: tu tiempo tiene un precio / Eva Abril

Vacaciones

En lo que respecta a las vacaciones, muchos trabajadores se encuentran con la sorpresa de que les avisan con solo unos días de antelación que deben cogerlas. Esta práctica es también ilegal. El artículo 38.3 del Estatuto exige que las fechas de las vacaciones se comuniquen con al menos dos meses de antelación. Además, deben ser pactadas entre la empresa y el trabajador. Si te dicen hoy que mañana empiezas tus vacaciones, puedes negarte, ya que ese preaviso no cumple la legalidad vigente.

Bajada de horas

Por último, uno de los abusos más serios, aunque menos comentado, es el de la reducción de jornada sin consentimiento. Es decir, pasar al trabajador de jornada completa a media jornada sin su aprobación. Según el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores, este cambio equivale a un nuevo contrato y, por tanto, requiere aceptación expresa del trabajador. Si no firmas el cambio, no puede aplicarse legalmente. Forzar esa modificación sin consentimiento puede ser motivo de nulidad y dar pie a una demanda por modificación sustancial de condiciones de trabajo o despido improcedente si hay represalias.