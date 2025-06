Aviso a los mutualistas: la recomendación de Muface para las urgencias en verano

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos, tanto dentro como fuera de España, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha lanzado un aviso importante dirigido a sus más de un millón y medio de mutualistas. A través de su página web y canales oficiales, Muface ha publicado una serie de recomendaciones para evitar sorpresas desagradables en caso de tener que hacer frente a una urgencia médica durante las vacaciones, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. El objetivo es claro: prevenir situaciones no cubiertas y cobros inesperados.

Asistencia en el extranjero

Uno de los puntos fundamentales abordados por Muface es la asistencia médica durante los desplazamientos temporales al extranjero. La mutualidad recuerda que, si el destino se encuentra dentro del ámbito europeo, los mutualistas deben solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Este documento garantiza el acceso a las prestaciones sanitarias necesarias en los países de la Unión Europea y en otros territorios como Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia y el Reino Unido (salvo Gibraltar). Esta cobertura permite que los mutualistas sean atendidos en igualdad de condiciones que los ciudadanos del país visitado, en los centros públicos autorizados.

Fachada de un edificio de Muface. / EP

No obstante, Muface aclara que la TSE no sustituye a un seguro de viaje privado. En otras palabras, esta tarjeta no cubre gastos como la repatriación sanitaria, la evacuación de emergencia o el transporte médico internacional. Por tanto, recomienda contratar un seguro de viaje adicional si se va a viajar fuera de los países cubiertos por la TSE o si se desea tener mayor protección ante situaciones graves. Además, para los destinos fuera del espacio europeo, la cobertura dependerá del régimen de convenios internacionales o del sistema sanitario del país de destino, por lo que se aconseja informarse detalladamente antes de iniciar el viaje.

Urgencias en España

En el caso de las emergencias dentro del territorio español, Muface insiste en diferenciar entre los mutualistas adscritos al sistema público y los que tienen concertada su asistencia con entidades privadas como Asisa o Adeslas. Esta distinción es clave para saber a qué servicios de urgencias acudir y cómo actuar ante un imprevisto de salud. Así, quienes estén integrados en el sistema público deben llamar directamente al 112, el número de emergencias general que activa el protocolo sanitario correspondiente. En cambio, los mutualistas que se encuentren bajo la cobertura de entidades privadas deben ponerse en contacto con el servicio de urgencias de su aseguradora, que tiene establecidos sus propios canales de atención.

Mutualistas destinados en el extranjero

Otro grupo que no ha sido olvidado por Muface es el de los mutualistas destinados en el extranjero, que rondan actualmente las 8.000 personas. Para ellos, si se encuentran de visita en España y sufren una emergencia, la mutualidad recomienda llamar al número gratuito 800 654 365, gestionado por Nueva Mutua Sanitaria, para recibir instrucciones sobre el centro sanitario al que deben acudir. La mutualidad insiste en que la gestión adecuada desde el primer momento puede evitar complicaciones administrativas posteriores y garantizar una atención médica adecuada.

Urgencias y emergencias Muface / MUFACE

Muface ha recordado también que en su portal web se encuentra disponible una guía de actuación específica para verano, donde se explican con detalle los pasos a seguir ante distintas situaciones sanitarias, tanto dentro como fuera del país. Esta guía incluye recomendaciones adicionales como llevar siempre una copia de la TSE, tener el número de afiliación a mano, y consultar previamente si el hotel o alojamiento de destino cuenta con cobertura médica cercana.