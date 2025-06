Verano Joven 2025: descuentos de hasta el 90 % para viajar por España y Europa

La época de vacaciones está a la vuelta de la esquina y con ella llegan miles de planes y sobre todo viajes. Este verano, los jóvenes de entre 18 y 30 años tendrán una oportunidad única para recorrer España y Europa con importantes descuentos en transporte público, gracias al programa Verano Joven 2025, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta iniciativa, que repite tras el éxito del año pasado, tiene como objetivo fomentar la movilidad juvenil, reducir el uso del vehículo privado y promover un turismo más sostenible. El plan estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre y permitirá acceder a descuentos en trenes, autobuses y pases Interrail.

Quiénes pueden acceder a los descuentos del Verano Joven

Los beneficiarios de este programa deberán haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, y contar con nacionalidad española o residencia legal en España. Para acceder a los descuentos, los jóvenes deberán registrarse previamente en la web oficial del Ministerio, que se habilitará próximamente. Una vez completado el proceso, recibirán un código personal e intransferible que deberán presentar al comprar sus billetes. El proceso de registro será gratuito y accesible desde el móvil o cualquier dispositivo con conexión a internet.

Descuentos de hasta el 90% en viajes

Los descuentos aplicables son muy variados y cubren una amplia gama de opciones de transporte. Los billetes de tren de media distancia convencional y de ancho métrico contarán con un 90 % de rebaja, al igual que los autobuses regulares de competencia estatal. En cuanto a los trenes de alta velocidad (AVE, AVLO y Avant), el descuento será del 50 %, con un límite de 30 euros por billete. Para quienes deseen viajar por Europa, el popular Interrail Global Flexible Pass de 10 días en dos meses también estará disponible con un 50 % de descuento, siempre que se adquiera a través de Renfe.

Las condiciones para viajar casi gratis

No obstante, es importante tener en cuenta que el programa impone ciertas condiciones para garantizar un uso correcto. Solo se podrá reservar un viaje de ida y vuelta por día para el mismo trayecto, y será necesario cancelar con al menos 24 horas de antelación para evitar penalizaciones. El uso fraudulento del código, como compartirlo o no cancelar a tiempo, puede conllevar sanciones progresivas. Si se detectan más de seis usos indebidos, el Ministerio podrá anular el código y bloquear futuros registros. Las notificaciones se enviarán por correo electrónico o SMS, incluyendo advertencias y consecuencias. Aunque aún no hay fecha oficial para el inicio del registro, se espera que esté disponible tras su aprobación en Consejo de Ministros.