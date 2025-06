Lola Lolita y el dinero: cuando un bolso de 3.000 euros no es suficiente

El último capítulo de la serie 21 días entre millonarios, creada por el influencer Nil Ojeda, ha encendido un intenso debate en redes sociales sobre los límites del lujo y el papel de los influencers en la sociedad. La protagonista ha sido Lola Lolita, una de las tiktokers más populares de España, que ha protagonizado una serie de escenas muy criticadas. ¿El motivo? Su reacción al saber que iba a recibir como regalo un bolso de Louis Vuitton valorado en 2.800 euros, en lugar de uno de Dior, cuyo precio ronda los 4.000 euros.

21 días entre millonarios

La dinámica del programa es clara: Nil Ojeda convive durante tres semanas con jóvenes millonarios, sin gastar dinero, a cambio de un “favor personal” para el anfitrión del día. El objetivo del formato es reflejar cómo viven estos jóvenes, en qué gastan su dinero y qué entienden por felicidad. Sin embargo, la aparición de Lola Lolita rompió los esquemas, confesó que desconocía el contenido del programa y provocó la mayor polémica hasta la fecha. Lejos de invitar a Nil a una experiencia de lujo como hicieron otros protagonistas, la influencer exigió que el favor personal fuera un bolso de alta gama. “Soy materialista y no me importa”, llegó a decir durante la grabación.

La cara que se le queda a Nil Ojeda cuando empieza a ver que Lola Lolita es una egoísta y materialista que es?pic.twitter.com/wPqVZns7ZA — Padronso (@TitoPadronso) June 9, 2025

El momento más comentado del capítulo llegó cuando Nil, tras reflexionar sobre el reparto justo del presupuesto, decidió que en lugar de comprar un solo bolso de Dior para Lola, adquiriría dos bolsos de Louis Vuitton: uno para ella y otro para su amiga Leto. La respuesta de Lola fue tan inmediata como contundente: “¿Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto?”.

Es Lola Lolita la tía más repelente e insoportable del planeta Tierra? Yo digo sí.pic.twitter.com/88UhVUsFDI — Rеvеn (@RevenRV) June 9, 2025

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Clips del episodio se hicieron virales y cientos de usuarios expresaron su indignación ante la falta de empatía, el egoísmo y la soberbia que, a su juicio, mostró Lola Lolita. Se multiplicaron los comentarios llamándola “niñata”, “egocéntrica” o “clasista”.

Las disculpas de Lola Lolita

Ante esta ola de reacciones negativas, Lola decidió romper su silencio con un vídeo publicado en sus redes sociales. En él, se mostró visiblemente afectada: “Estoy muy mal, así que solo quiero hablar con vosotros para aclarar todo este revuelo”, comenzó diciendo. Reconoció que accedió a participar sin conocer bien el formato del programa, y que su intención era “darle la vuelta y mostrar un lado diferente”.

@lolalolita Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero ❤️ ♬ sonido original - Lola Lolita🌸

La influencer confesó que llegó un punto en el que la situación la sobrepasó y que, en medio del rodaje, se sintió obligada a adoptar un “personaje exagerado”. "Por las formas y la actitud entiendo que cause rechazo, porque me doy asco hasta a mí misma", declaró. Además, pidió disculpas a quienes llevan años siguiéndola: “Sé que no me reconocéis en ese vídeo y lo siento de corazón. No soy esa persona”.

En su alegato, Lola Lolita aseguró haber aprendido la lección y prometió no repetir los mismos errores. “Asumo mi error. No quiero ver el bolso ni en pintura, se lo voy a devolver a Nil”, afirmó. También expresó su deseo de aprender a decir que no cuando no se sienta cómoda, y a pedir disculpas cuando se equivoque. “Es todo contenido, pero no siempre hay que seguir el show a cualquier precio”, sentenció.