Pensionistas sin paga extra: quiénes se quedan sin el pago completo este verano

Con la llegada del verano, muchos pensionistas en España esperan la paga extraordinaria de junio, una ayuda económica que se suma a la mensualidad ordinaria y permite afrontar con más desahogo los gastos estivales. Este año, además, la paga extra llega con una buena noticia: la revalorización de las pensiones aprobada para 2025. Las pensiones contributivas han subido un 2,8 %, las mínimas un 6 %, y las no contributivas, junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), hasta un 9 %. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán esta paga extra de verano en su totalidad.

Los pensionista que no cobrarán la paga extra íntegra

La razón principal por la que algunos pensionistas no recibirán la paga extraordinaria completa es la falta de devengo de los seis meses previos, un requisito exigido por la Seguridad Social. Para cobrar la paga extra de verano íntegra, es necesario haber estado cobrando la pensión desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, sin interrupciones. Aquellos que hayan accedido a la jubilación en los primeros meses del año o hayan tenido una suspensión temporal de su pensión verán reducida esta paga, proporcional al tiempo en el que sí han percibido la pensión.

Los pensionistas que se quedan si paga extra este verano. / INFORMACIÓN

Pensiones prorrateadas

Además, hay un grupo de pensionistas que directamente no perciben pagas extraordinarias en junio ni diciembre: aquellos que cobran pensiones prorrateadas. Esto afecta, principalmente, a personas con pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En estos casos, la paga extraordinaria no desaparece, sino que se reparte en las 12 mensualidades ordinarias del año. Así, el importe final anual es el mismo, pero no se concentra en dos pagas extra al año como sucede con el resto.

¿Cuándo se cobra la paga extra en la pensión?

En cuanto a las fechas, aunque la Seguridad Social abona oficialmente las pensiones y la paga extra a mes vencido, es decir, durante los primeros días de julio, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso. Este año, la mayoría de entidades realizarán el abono entre el 22 y el 26 de junio, gracias a la Cuenta Única Centralizada que permite una mayor agilidad en los pagos. Es recomendable que los pensionistas consulten directamente con su banco para conocer el día exacto en el que se verá reflejado el ingreso en su cuenta.

La paga extraordinaria de verano no es una bonificación puntual, sino un derecho económico que forma parte del sistema de pensiones español. Por eso, su cálculo está regulado y sujeto a normas específicas. Si un pensionista tiene dudas sobre cuánto debe recibir o por qué ha recibido menos de lo esperado, puede solicitar un desglose en su entidad bancaria o contactar directamente con la Seguridad Social. Esta última ofrece un simulador y atención personalizada a través de sus canales oficiales, tanto presenciales como en línea.