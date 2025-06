Las empleadas del hogar ya pueden cobrar el subsidio para mayores de 52 años

A partir de ahora, las empleadas del hogar mayores de 52 años podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años, un avance legal y social que corrige una histórica discriminación dentro del sistema de protección por desempleo. Este importante cambio ha sido posible gracias a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que abre la puerta a que miles de mujeres —mayoritariamente— puedan solicitar esta ayuda, incluso sin haber cotizado los seis años por desempleo que hasta ahora exigía la normativa.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reconoce que este subsidio está destinado a personas que han agotado su prestación contributiva por desempleo, no tienen derecho a una jubilación anticipada y no disponen de rentas suficientes para mantenerse dignamente. Sin embargo, hasta ahora el acceso al mismo quedaba vetado para colectivos como las empleadas del hogar, debido a que no se les permitió cotizar por desempleo hasta el 1 de octubre de 2022, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2022.

Novedades para las empleadas de hogar

Esto suponía que, para alcanzar los 6 años cotizados por desempleo requeridos, estas trabajadoras debían esperar como mínimo hasta 2028, lo que dejaba a muchas de ellas sin protección económica en una etapa especialmente vulnerable. La reciente sentencia, sin embargo, establece que los periodos de trabajo anteriores a 2022 también deben ser considerados como válidos a efectos de cotización.

Este reconocimiento judicial constituye un precedente clave para que otras empleadas del hogar puedan reclamar este derecho. La trabajadora que protagonizó el caso figuraba inscrita de manera intermitente en el Régimen Especial de Empleados del Hogar desde 1985. El tribunal concluyó que negarle el subsidio por no cumplir un requisito que, estructuralmente, no podía cumplir hasta muchos años después, suponía una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Requisitos para acceder al subsidio

Para acceder al subsidio, las interesadas deberán cumplir con el resto de requisitos establecidos por el SEPE, entre los que se incluyen: tener 52 años o más en el momento de solicitar la ayuda (o haber cumplido los requisitos de desempleo anteriormente y tener ahora esa edad), estar inscritas como demandantes de empleo, no tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (excluidas pagas extras), y haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, de los cuales 2 deben estar dentro de los últimos 15 años.

La buena noticia es que ahora, las empleadas del hogar podrán acreditar esos años de cotización sin necesidad de esperar hasta el 2028, ya que la sentencia obliga a reconocer como válidos los periodos anteriores al decreto de 2022. Esto facilitará que muchas trabajadoras accedan al subsidio de manera inmediata si cumplen el resto de condiciones. La clave será demostrar una situación legal de desempleo, acreditar al menos 90 días cotizados y mantenerse inscrita de forma ininterrumpida como demandante de empleo hasta presentar la solicitud.

Aunque el SEPE todavía no ha actualizado todos sus procedimientos para reflejar esta jurisprudencia, se espera que en los próximos meses se estandarice el criterio y se abra oficialmente la posibilidad de solicitar el subsidio a todas las empleadas del hogar en esta situación. En cualquier caso, las afectadas ya pueden reclamar el reconocimiento del derecho si cumplen los requisitos generales y cuentan con periodos previos de alta en el régimen especial, aunque no estén reflejados como cotizaciones por desempleo.