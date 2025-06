Se acerca el verano y con él, el eterno dilema: ¿cómo y cuánto gastar en vacaciones? La calculadora se ha convertido en herramienta esencial para los hogares españoles que, ante precios cada vez más elevados, se ven obligados a tomar decisiones difíciles. El dato más contundente lo pone el mercado del alquiler vacacional: un aumento del 17% en el último año y un 40% respecto a 2020, según el análisis expuesto en el programa Más vale tarde de La Sexta.

La cifra media para una semana de vacaciones ya ronda los 1.200 euros, y en algunos puntos del país el mínimo parte de los 500 euros semanales, según los datos presentados en televisión. Para quienes aún consideran alquilar durante un mes, la factura puede alcanzar los 5.080 euros, algo que, como señalaba el presentador Iñaki López, es cada vez menos frecuente.

En este contexto, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha lanzado un mensaje claro a las familias españolas: “Las vacaciones no son un gasto esencial. No merece la pena endeudarse por unos días de descanso”.

Oferta estancada, demanda desatada

La explicación técnica no deja lugar a dudas. Bernardos ha señalado que la oferta de pisos turísticos en España no ha crecido, mientras que la demanda, especialmente por parte del turismo internacional, se ha disparado. El resultado es un incremento continuado de los precios.

Gonzalo Bernardos, profesor de economía, sobre la crisis vacacional: “Si no puedes pagar, no te endeudes” / iStock / THEPALMER

"Tenemos una necesidad social creciente de desconectar y darnos un capricho, pero eso provoca un traspaso de renta desde las familias al bolsillo de los propietarios", advertía el economista, quien considera que muchas familias están gastando más de lo recomendable solo por el deseo de veranear.

¿Vacaciones a crédito?

Más allá del fenómeno económico, Bernardos ha sido contundente sobre el uso de créditos personales para costear vacaciones: “Un préstamo debe pedirse para cubrir un imprevisto esencial, como una nevera rota. Irse una semana a la playa no entra en esa categoría”.

Y no duda en apelar a la memoria colectiva: “Los jóvenes de los años 80 y 90 sabíamos que no había dinero para vacaciones. El pueblo era nuestro único destino. Ahora parece que irse de viaje es obligatorio”, afirmó durante su intervención en el programa.

El impacto de los turistas extranjeros

A pesar del encarecimiento, España sigue siendo uno de los destinos más deseados por los viajeros internacionales. Esto, en parte, beneficia a la economía nacional, ya que el turista no solo alquila alojamiento, sino que gasta en restauración, ocio y transporte. "Este año va mejor de lo que se esperaba", celebró Bernardos, resaltando que el turismo es una palanca clave para otros sectores económicos.

¿Lujo o necesidad?

La advertencia está lanzada: el descanso veraniego no debe ser una trampa financiera. Con precios al alza y una oferta estancada, reservar vacaciones hoy es un privilegio que no todos pueden asumir. Ante esto, Gonzalo Bernardos recomienda sentido común y prudencia: "Si no puedes permitirte unas vacaciones sin pedir dinero, no lo hagas. Hay otras formas de descansar sin poner en peligro tu estabilidad financiera".